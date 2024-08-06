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Олимпиада-2024 — боксеры-трансгендеры провалили тест на половую хромосому

6 августа 2024 01:11
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Иман Хелиф и Линь Юйтин провалили тест на половую хромосому
Боксер-трансгендер Иман Хелиф. Фото: REUTERS
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Боксеры из Алжира и Тайваня, втянутые в спор по поводу пола на Олимпиаде-2024, были дисквалифицированы с чемпионата 2023 года после того, как тест на половую хромосому признал их обоих непригодными.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила Международная боксерская организация, пишет Reuters.

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Напомним, что конфликт возник вокруг участия алжирца Имана Хелифа и тайваньца Линь Юйтина, которые в прошлом году провалили тесты, возможно, связанные с определением пола. Однако, их допустили до участия в боксерском турнире на Олимпийских играх в Париже. Сам же скандал разразился после того, когда итальянский соперник Хелифа снялся с боя менее через минуту после начала поединка, получив шквал ударов.

Как пишет Reuters, соревнования по боксу в Париже 2024 года пройдут по правилам Международного олимпийского комитета. До этого, МОК лишил IBA статуса всемирного руководящего органа по боксу из-за проблем управления и финансирования. Именно под руководством этой организации проводился тест в 2023 году.

Гендиректор IBA Крис Робертс заявил, что не может разглашать результаты тестов на соответствие гендерному признаку, но дисквалификация пары с женского чемпионата мира 2023 года означает, что общественность может "читать между строк".

В то же время на внезапной пресс-конференции он сказал, что результаты хромосомных тестов показали, что оба боксера не допускаются к соревнованиям. Робертс сообщил, что результаты тестов были отправлены в МОК в июне прошлого года, и что "он ничего с ними не сделал".

МОК же утверждает, что IBA является дискредитированной организацией, погрязшей в финансовой непрозрачности и скомпрометированной связями с руководством РФ.

"Содержание и организация пресс-конференции IBA говорят вам все, что вам нужно знать об этой организации и ее авторитете", - заявил представитель МОК.

В заявлении говорятся, что Хелиф и Лин стали "жертвами внезапного и произвольного решения IBA" провести их тестированием и что в 2023 году они были дисквалифицированы без надлежащей правовой процедуры.

Reuters добавило, спор возродил дебаты о балансе между справедливостью и безопасностью, особенно в женском спорте, где различия в половом развитии могут привести к конкурентному преимуществу, которое может оказаться опасным.

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