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Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне

5 августа 2024 15:40
Валерий Ковалевич - Редактор
Байлз, Ли и еще две спортсменки упали в финале олимпийского турнира
Симона Байлз во время выступления. Фото: Reuters/Mike Blake
Валерий Ковалевич - Редактор

На Олимпийских играх в Париже завершился финал гимнастических упражнений на бревне среди женщин. Турнир получился драматическим, тройка призеров выглядит неожиданно. 

Фаворитка турнира Симона Байлз не сумела завоевать медаль в этой дисциплине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Практически с самого начала финала упражнений на бревне события на турнире развивались неожиданно и драматически. Четыре спортсменки из восьми допустили ошибки и упали со снаряда. 

Симона Байлз
Падение Симоны Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Кто победил в финале 

Обе американские спортсменки уверенно начали выступление, но не сумели реализовать все, что было задумано. Сначала Суниса Ли, а потом и сама Симона Байлз не взошли на пьедестал в этот день. 

Суниса Ли
Выступление Сунисы Ли. Фото: Reuters/Mike Blake

Семикратная олимпийская чемпионка Байлз настолько расстроилась из-за своей ошибки, что в финале выступления даже не поприветствовала судей. За это с нее сняли еще несколько сотых балла. 

Чемпионкой стала Алиса Д'Амато из Италии, которая избежала серьезных ошибок, безукоризненно выполнила приземление и благодаря падению конкуренток уверенно победила. 

Алиса Д'Амато
Алиса Д'Амато стала олимпийской чемпионкой. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олимпийские игры-2024. 

Спортивная гимнастика. Женщины, бревно.

  1. Алиса Д'Амато (Италия) – 14,366
  2. Чжоу Яцинь (Китай) - 14,100
  3. Манила Эспозито (Италия) - 14,000
  4. Р.Андраде (Бразилия) — 13,933 
  5. С.Байлз (США) — 13,100 
  6. С.Ли (США) — 13,100 
  7. Ж. Соареш (Бразилия) — 12,333 
  8. С.Манека-Войня (Румыния) — 11,733. 

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 Гимнастика Симона Байлз

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