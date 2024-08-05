Байлз, Ли и еще две спортсменки упали в финале олимпийского турнира

Симона Байлз во время выступления. Фото: Reuters/Mike Blake

На Олимпийских играх в Париже завершился финал гимнастических упражнений на бревне среди женщин. Турнир получился драматическим, тройка призеров выглядит неожиданно.

Фаворитка турнира Симона Байлз не сумела завоевать медаль в этой дисциплине, сообщает портал Новини.LIVE.

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Практически с самого начала финала упражнений на бревне события на турнире развивались неожиданно и драматически. Четыре спортсменки из восьми допустили ошибки и упали со снаряда.

Падение Симоны Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Кто победил в финале

Обе американские спортсменки уверенно начали выступление, но не сумели реализовать все, что было задумано. Сначала Суниса Ли, а потом и сама Симона Байлз не взошли на пьедестал в этот день.

Выступление Сунисы Ли. Фото: Reuters/Mike Blake

Семикратная олимпийская чемпионка Байлз настолько расстроилась из-за своей ошибки, что в финале выступления даже не поприветствовала судей. За это с нее сняли еще несколько сотых балла.

Чемпионкой стала Алиса Д'Амато из Италии, которая избежала серьезных ошибок, безукоризненно выполнила приземление и благодаря падению конкуренток уверенно победила.

Алиса Д'Амато стала олимпийской чемпионкой. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олимпийские игры-2024.

Спортивная гимнастика. Женщины, бревно.

Алиса Д'Амато (Италия) – 14,366 Чжоу Яцинь (Китай) - 14,100 Манила Эспозито (Италия) - 14,000 Р.Андраде (Бразилия) — 13,933 С.Байлз (США) — 13,100 С.Ли (США) — 13,100 Ж. Соареш (Бразилия) — 12,333 С.Манека-Войня (Румыния) — 11,733.

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