Байлз, Ли и еще две спортсменки упали в финале олимпийского турнира

Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне
На Олимпийских играх в Париже завершился финал гимнастических упражнений на бревне среди женщин. Турнир получился драматическим, тройка призеров выглядит неожиданно.
Фаворитка турнира Симона Байлз не сумела завоевать медаль в этой дисциплине, сообщает портал Новини.LIVE.
Практически с самого начала финала упражнений на бревне события на турнире развивались неожиданно и драматически. Четыре спортсменки из восьми допустили ошибки и упали со снаряда.
Кто победил в финале
Обе американские спортсменки уверенно начали выступление, но не сумели реализовать все, что было задумано. Сначала Суниса Ли, а потом и сама Симона Байлз не взошли на пьедестал в этот день.
Семикратная олимпийская чемпионка Байлз настолько расстроилась из-за своей ошибки, что в финале выступления даже не поприветствовала судей. За это с нее сняли еще несколько сотых балла.
Чемпионкой стала Алиса Д'Амато из Италии, которая избежала серьезных ошибок, безукоризненно выполнила приземление и благодаря падению конкуренток уверенно победила.
Олимпийские игры-2024.
Спортивная гимнастика. Женщины, бревно.
- Алиса Д'Амато (Италия) – 14,366
- Чжоу Яцинь (Китай) - 14,100
- Манила Эспозито (Италия) - 14,000
- Р.Андраде (Бразилия) — 13,933
- С.Байлз (США) — 13,100
- С.Ли (США) — 13,100
- Ж. Соареш (Бразилия) — 12,333
- С.Манека-Войня (Румыния) — 11,733.
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