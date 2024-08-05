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Ковтун став олімпійським медалістом, Верняєв впав зі снаряда у фіналі

5 серпня 2024 13:26
Валерій Ковалевич - Редактор
Ілля Ковтун став олімпійським медалістом, Верняєв зійшов із дистанції
Ілля Ковтун виконує складний елемент. Фото: Reuters/Mike Blake
Валерій Ковалевич - Редактор

Гімнаст Ілля Ковтун зумів здобути срібну медаль у фіналі виступу на паралельних брусах на Олімпіаді в Парижі. Український спортсмен майже ідеально виконав складну програму у фіналі турніру на паралельних брусах.

Цього ж фіналу Олег Верняєв впав зі снаряда, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ілля Ковтун першим виступав у фіналі турніру на паралельних брусах. З третьої спроби він зумів опинитися серед медалістів. Після двох поспіль четвертих місць українець виборов срібну медаль.

Ілля Ковтун
Ілля Ковтун під час фіналу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Як виступили гімнасти

Ковтун практично безпомилково продемонстрував програму з елементом складності 7.0. Він набрав 15500 балів. Цей результат гарантував Ковтуну друге місце та срібну медаль. Після п'ятого місця у командному виступі та кількох 4 місць у різних турнірах українець виявив волю до перемоги та завоював нагороду.

Олег Верняєв
Олег Верняєв після падіння. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олег Верняєв підійшов до п'ятих брусів. Він ідеально відпрацював першу половину складної програми, але зірвався та впав на підлогу. У результаті з українця зняли бали за цю помилку, він опинився на останньому місці.

Переможцем цього фіналу став багаторазовий чемпіон світу Цзоу Цзиньюань із Китаю, який сильно відірвався від другого місця.

Олімпійські ігри-2024.

Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Чоловіки

  1. Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200
  2. Ілля Ковтун (Україна) — 15,500
  3. Шинносуке Ока (Японія) — 15,300
  4. Чжан Бохен (Китай) — 15,100
  5. Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100
  6. Тонігова Ватару (Японія) — 14,133
  7. Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700
  8. Олег Верняєв (Україна) — 13,300.

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спорт Олімпійські ігри Олег Верняєв Олімпіада-2024 Гімнастика Ілля Ковтун

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