Ілля Ковтун став олімпійським медалістом, Верняєв зійшов із дистанції

Ілля Ковтун виконує складний елемент. Фото: Reuters/Mike Blake

Гімнаст Ілля Ковтун зумів здобути срібну медаль у фіналі виступу на паралельних брусах на Олімпіаді в Парижі. Український спортсмен майже ідеально виконав складну програму у фіналі турніру на паралельних брусах.

Цього ж фіналу Олег Верняєв впав зі снаряда, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ілля Ковтун першим виступав у фіналі турніру на паралельних брусах. З третьої спроби він зумів опинитися серед медалістів. Після двох поспіль четвертих місць українець виборов срібну медаль.

Ілля Ковтун під час фіналу. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Як виступили гімнасти

Ковтун практично безпомилково продемонстрував програму з елементом складності 7.0. Він набрав 15500 балів. Цей результат гарантував Ковтуну друге місце та срібну медаль. Після п'ятого місця у командному виступі та кількох 4 місць у різних турнірах українець виявив волю до перемоги та завоював нагороду.

Олег Верняєв після падіння. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олег Верняєв підійшов до п'ятих брусів. Він ідеально відпрацював першу половину складної програми, але зірвався та впав на підлогу. У результаті з українця зняли бали за цю помилку, він опинився на останньому місці.

Переможцем цього фіналу став багаторазовий чемпіон світу Цзоу Цзиньюань із Китаю, який сильно відірвався від другого місця.

Олімпійські ігри-2024.

Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Чоловіки

Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200 Ілля Ковтун (Україна) — 15,500 Шинносуке Ока (Японія) — 15,300 Чжан Бохен (Китай) — 15,100 Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100 Тонігова Ватару (Японія) — 14,133 Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700 Олег Верняєв (Україна) — 13,300.

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