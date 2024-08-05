Ілля Ковтун став олімпійським медалістом, Верняєв зійшов із дистанції

Ковтун став олімпійським медалістом, Верняєв впав зі снаряда у фіналі
Гімнаст Ілля Ковтун зумів здобути срібну медаль у фіналі виступу на паралельних брусах на Олімпіаді в Парижі. Український спортсмен майже ідеально виконав складну програму у фіналі турніру на паралельних брусах.
Цього ж фіналу Олег Верняєв впав зі снаряда, повідомляє портал Новини.LIVE.
Ілля Ковтун першим виступав у фіналі турніру на паралельних брусах. З третьої спроби він зумів опинитися серед медалістів. Після двох поспіль четвертих місць українець виборов срібну медаль.
Як виступили гімнасти
Ковтун практично безпомилково продемонстрував програму з елементом складності 7.0. Він набрав 15500 балів. Цей результат гарантував Ковтуну друге місце та срібну медаль. Після п'ятого місця у командному виступі та кількох 4 місць у різних турнірах українець виявив волю до перемоги та завоював нагороду.
Олег Верняєв підійшов до п'ятих брусів. Він ідеально відпрацював першу половину складної програми, але зірвався та впав на підлогу. У результаті з українця зняли бали за цю помилку, він опинився на останньому місці.
Переможцем цього фіналу став багаторазовий чемпіон світу Цзоу Цзиньюань із Китаю, який сильно відірвався від другого місця.
Олімпійські ігри-2024.
Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Чоловіки
- Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200
- Ілля Ковтун (Україна) — 15,500
- Шинносуке Ока (Японія) — 15,300
- Чжан Бохен (Китай) — 15,100
- Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100
- Тонігова Ватару (Японія) — 14,133
- Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700
- Олег Верняєв (Україна) — 13,300.
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