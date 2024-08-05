Іман Хеліф у центрі трансгендерного скандалу на Олімпіаді 2024 — її знову звинуватили

Алжирська боксерка Іман Хеліф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Одним із найгучніших персонажів на Олімпійських іграх у Парижі стала боксерка з Алжиру Іман Хеліф. Раніше дівчину ще в IBA звинуватили у тому, що вона трансгендер після проваленого тесту на стать.

Під час турніру ще одна суперниця алжирки заявила, що боксувала з чоловіком, що потрапило на відео її бою.

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Анна Хамморі. Фото: Essentially Sports

Продовження трансгендерного скандалу

Під час трансляції поєдинку Хаморі проти Хеліф угорка у своєму кутку поскаржилася, що її суперниця — це чоловік. Дівчина сказала, що не може перемогти представника іншої статі.

"Я не можу перемогти, це чоловік", — сказала Хаморі.

Проблеми у Хеліф почалися на чемпіонаті світу за версією IBA в Індії. Алжирка та представниця Тайваню Лінь Юйтін не пройшли тест на тестостерон. У обох дівчат він був завищений.

Перед Олімпійськими іграми у МОК заявили про порушення IBA, що контролюється росіянами, під час проведення тестів. Потім Хеліф та Юйтін були допущені до Олімпіади.

Зазначимо, що МОК і IBA мають конфлікт, що може впливати на ситуацію з Хеліф і Юйтін.

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