Іман Хеліф у центрі трансгендерного скандалу на Олімпіаді 2024 — її знову звинуватили

Ще одна суперниця алжирки Хеліф заявила, що билася з чоловіком
Одним із найгучніших персонажів на Олімпійських іграх у Парижі стала боксерка з Алжиру Іман Хеліф. Раніше дівчину ще в IBA звинуватили у тому, що вона трансгендер після проваленого тесту на стать.
Під час турніру ще одна суперниця алжирки заявила, що боксувала з чоловіком, що потрапило на відео її бою.
Продовження трансгендерного скандалу
Під час трансляції поєдинку Хаморі проти Хеліф угорка у своєму кутку поскаржилася, що її суперниця — це чоловік. Дівчина сказала, що не може перемогти представника іншої статі.
"Я не можу перемогти, це чоловік", — сказала Хаморі.
Проблеми у Хеліф почалися на чемпіонаті світу за версією IBA в Індії. Алжирка та представниця Тайваню Лінь Юйтін не пройшли тест на тестостерон. У обох дівчат він був завищений.
Перед Олімпійськими іграми у МОК заявили про порушення IBA, що контролюється росіянами, під час проведення тестів. Потім Хеліф та Юйтін були допущені до Олімпіади.
Зазначимо, що МОК і IBA мають конфлікт, що може впливати на ситуацію з Хеліф і Юйтін.
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