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Еще одна соперница алжирки Хелиф заявила, что дралась с мужчиной

5 августа 2024 10:03
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Иман Хелиф в центре трансгендерного скандала на Олимпиаде 2024 — ее снова обвинили
Алжирская боксерша Иман Хелиф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Одним из самых громких персонажей на Олимпийских играх в Париже стала боксер из Алжира Иман Хелиф. Ранее девушку еще в IBA обвинили в том, что она трансгендер после проваленного теста на пол.

По ходу турнира еще одна соперница алжирки заявила, что боксировала с мужчиной, что попало на видео ее боя.

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Анна Хаммори. Фото: Essentially Sports

Продолжение трансгендерного скандала

Во время трансляции поединка Хамори против Хелиф венгерка в своем углу пожаловалась, что ее соперница — это мужчина. Девушка сказала, что не может победить представителя другого пола.

"Я не могу победить, это мужчина", — сказала Хамори.

Проблемы у Хелиф начались на чемпионате мира по версии IBA в Индии. Алжирка и представительница Тайваня Линь Юйтин не прошли тест на тестостерон. У обеих девушек он был сильно завышен.

Перед Олимпийскими играми в МОК заявили о нарушениях IBA, которая контролируется россиянами, при проведении тестов. Затем Хелиф и Юйтин были допущены к Олимпиаде.

Отметим, что у МОК и IBA конфликт, что может влиять на ситуацию с Хелиф и Юйтин.

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