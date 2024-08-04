Українські фехтувальниці емоційно відзначили "золоті" нагороди на Олімпіаді 2024

Ольга Харлан святкує перемогу на Олімпіаді 2024. Фото: НОК України

Національний олімпійський комітет України оприлюднив перші емоційні фото української збірної з фехтування після "золотої" перемоги на Олімпіаді 2024 у Парижі. Наші дівчата у важкій боротьбі подолали збірну південної Кореї.

Фото опубліковані в офіційному Telegram-каналі НОК України 4 серпня, у неділю.

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Вся команда з фехтування збірної України. Фото: НОК України

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Неймовірна Ольга Харлан святкує перемогу. Фото: НОК України

Нагородження збірної України з фехтування. Фото: НОК України

Українські шаблістки із "золотими" медалями. Фото: НОК України 1 / 8

На фото просто неймовірна реакція дівчат української збірної. Це не дивно, адже це перша Олімпіада починаючи з 2016 року, де Україна саме в цьому командному виді спорту бере нагороди.

Для Юлії Бакастової це "золото" стало дебютним, як і сама Олімпіада. А ось Аліна Комащук та Олена Кравацька стали дворазовими призерками Ігор. До срібної медалі у Ріо українки додали ще й "золото" Парижа.

"Золота" нагорода у Парижі зробила Ольгу Харлан найтитулованішою українською олімпійкою. Вона взяла участь у шести Олімпіадах, де завоювала дві "золоті", одну "срібну" та три "бронзові" медалі.

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