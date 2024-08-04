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Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024

4 серпня 2024 01:36
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Українські фехтувальниці емоційно відзначили "золоті" нагороди на Олімпіаді 2024
Ольга Харлан святкує перемогу на Олімпіаді 2024. Фото: НОК України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Національний олімпійський комітет України оприлюднив перші емоційні фото української збірної з фехтування після "золотої" перемоги на Олімпіаді 2024 у Парижі. Наші дівчата у важкій боротьбі подолали збірну південної Кореї. 

Фото опубліковані в офіційному Telegram-каналі НОК України 4 серпня, у неділю.

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    Українські шаблістки із "золотими" медалями. Фото: НОК України
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На фото просто неймовірна реакція дівчат української збірної. Це не дивно, адже це перша Олімпіада починаючи з 2016 року, де Україна саме в цьому командному виді спорту бере нагороди.

Для Юлії Бакастової це "золото" стало дебютним, як і сама Олімпіада. А ось Аліна Комащук та Олена Кравацька стали дворазовими призерками Ігор. До срібної медалі у Ріо українки додали ще й "золото" Парижа.

"Золота" нагорода у Парижі зробила Ольгу Харлан найтитулованішою українською олімпійкою. Вона взяла участь у шести Олімпіадах, де завоювала дві "золоті", одну "срібну" та три "бронзові" медалі.

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Ольга Харлан НОК України Олімпійська збірна України Париж-2024

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