Українські фехтувальниці емоційно відзначили "золоті" нагороди на Олімпіаді 2024

Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024
Національний олімпійський комітет України оприлюднив перші емоційні фото української збірної з фехтування після "золотої" перемоги на Олімпіаді 2024 у Парижі. Наші дівчата у важкій боротьбі подолали збірну південної Кореї.
Фото опубліковані в офіційному Telegram-каналі НОК України 4 серпня, у неділю.
Як святкували перемогу та "золото" українські шаблістки
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Українська збірна з фехтування на Олімпіаді 2024. Фото: НОК України
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Радісні обійми після здобуття "золотої" медалі. Фото: НОК України
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Вся команда з фехтування збірної України. Фото: НОК України
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Емоції тренерського складу та українських шаблісток. Фото: НОК України
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Важко стримати енергію радості після перемоги. Фото: НОК України
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Неймовірна Ольга Харлан святкує перемогу. Фото: НОК України
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Нагородження збірної України з фехтування. Фото: НОК України
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Українські шаблістки із "золотими" медалями. Фото: НОК України
На фото просто неймовірна реакція дівчат української збірної. Це не дивно, адже це перша Олімпіада починаючи з 2016 року, де Україна саме в цьому командному виді спорту бере нагороди.
Для Юлії Бакастової це "золото" стало дебютним, як і сама Олімпіада. А ось Аліна Комащук та Олена Кравацька стали дворазовими призерками Ігор. До срібної медалі у Ріо українки додали ще й "золото" Парижа.
"Золота" нагорода у Парижі зробила Ольгу Харлан найтитулованішою українською олімпійкою. Вона взяла участь у шести Олімпіадах, де завоювала дві "золоті", одну "срібну" та три "бронзові" медалі.
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