Илья Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев сошел с дистанции

Илья Ковтун выполняет сложный элемент. Фото: Reuters/Mike Blake

Гимнаст Илья Ковтун сумел завоевать серебряную медаль в финале выступления на параллельных брусьях на Олимпиаде в Париже. Украинский спортсмен почти идеально выполнил сложную программу в финале турнира на параллельных брусьях.

В этом же финале Олег Верняев упал со снаряда, сообщает портал Новини.LIVE.

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Илья Ковтун первым выступал в финале турнира на параллельных брусьях. С третьей попытке он сумел оказаться среди медалистов. После двух подряд четвертых мест украинец завоевал серебряную медаль.

Илья Ковтун во время финала. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Как выступили гимнасты

Ковтун практически безошибочно продемонстрировал программу с элементом сложности 7.0. Он набрал 15,500 баллов. Этот результат гарантировал Ковтуну второе место и серебряную медаль. После пятого места в командном выступлении и нескольких 4 мест в разных турнирах украинец проявил волю к победе и завоевал награду.

Олег Верняев после падения. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олег Верняев подошел к брусьям пятым. Он идеально отработал первую половину сложной программы, но сорвался и упал на пол. В итоге с украинца сняли баллы за эту ошибку, он оказался на последнем месте.

Победителем этого финала стал многократный чемпион мира Цзоу Цзиньюань из Китая, который сильно оторвался от второго места.

Олимпийские игры-2024.

Спортивная гимнастика. Параллельные брусья. Мужчины

Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200 Илья Ковтун (Украина) — 15,500 Шинносуке Ока (Япония) — 15,300 Чжан Бохэн (Китай) — 15,100 Ферхат Арикан (Турция) — 15,100 Тонигова Ватару (Япония) — 14,133 Лукас Даузер (Германия) — 13,700 Олег Верняев (Украина) — 13,300.

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