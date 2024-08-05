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Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев упал со снаряда в финале

5 августа 2024 13:26
Валерий Ковалевич - Редактор
Илья Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев сошел с дистанции
Илья Ковтун выполняет сложный элемент. Фото: Reuters/Mike Blake
Валерий Ковалевич - Редактор

Гимнаст Илья Ковтун сумел завоевать серебряную медаль в финале выступления на параллельных брусьях на Олимпиаде в Париже. Украинский спортсмен почти идеально выполнил сложную программу в финале турнира на параллельных брусьях. 

В этом же финале Олег Верняев упал со снаряда, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Илья Ковтун первым выступал в финале турнира на параллельных брусьях. С третьей попытке он сумел оказаться среди медалистов. После двух подряд четвертых мест украинец завоевал серебряную медаль. 

Илья Ковтун
Илья Ковтун во время финала. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Как выступили гимнасты 

Ковтун практически безошибочно продемонстрировал программу с элементом сложности 7.0. Он набрал 15,500 баллов. Этот результат гарантировал Ковтуну второе место и серебряную медаль. После пятого места в командном выступлении и нескольких 4 мест в разных турнирах украинец проявил волю к победе и завоевал награду. 

Олег Верняев
Олег Верняев после падения. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олег Верняев подошел к брусьям пятым. Он идеально отработал первую половину сложной программы, но сорвался и упал на пол. В итоге с украинца сняли баллы за эту ошибку, он оказался на последнем месте.

Победителем этого финала стал многократный чемпион мира Цзоу Цзиньюань из Китая, который сильно оторвался от второго места. 

Олимпийские игры-2024. 

Спортивная гимнастика. Параллельные брусья. Мужчины

  1. Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200
  2. Илья Ковтун (Украина) — 15,500
  3. Шинносуке Ока (Япония) — 15,300
  4. Чжан Бохэн (Китай) — 15,100
  5. Ферхат Арикан (Турция) — 15,100
  6. Тонигова Ватару (Япония) — 14,133
  7. Лукас Даузер (Германия) — 13,700
  8. Олег Верняев (Украина) — 13,300.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом". 

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спорт Олимпийские игры Олег Верняев Олимпиада-2024 Гимнастика Илья Ковтун

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