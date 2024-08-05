Илья Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев сошел с дистанции

Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев упал со снаряда в финале
Гимнаст Илья Ковтун сумел завоевать серебряную медаль в финале выступления на параллельных брусьях на Олимпиаде в Париже. Украинский спортсмен почти идеально выполнил сложную программу в финале турнира на параллельных брусьях.
В этом же финале Олег Верняев упал со снаряда, сообщает портал Новини.LIVE.
Илья Ковтун первым выступал в финале турнира на параллельных брусьях. С третьей попытке он сумел оказаться среди медалистов. После двух подряд четвертых мест украинец завоевал серебряную медаль.
Как выступили гимнасты
Ковтун практически безошибочно продемонстрировал программу с элементом сложности 7.0. Он набрал 15,500 баллов. Этот результат гарантировал Ковтуну второе место и серебряную медаль. После пятого места в командном выступлении и нескольких 4 мест в разных турнирах украинец проявил волю к победе и завоевал награду.
Олег Верняев подошел к брусьям пятым. Он идеально отработал первую половину сложной программы, но сорвался и упал на пол. В итоге с украинца сняли баллы за эту ошибку, он оказался на последнем месте.
Победителем этого финала стал многократный чемпион мира Цзоу Цзиньюань из Китая, который сильно оторвался от второго места.
Олимпийские игры-2024.
Спортивная гимнастика. Параллельные брусья. Мужчины
- Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200
- Илья Ковтун (Украина) — 15,500
- Шинносуке Ока (Япония) — 15,300
- Чжан Бохэн (Китай) — 15,100
- Ферхат Арикан (Турция) — 15,100
- Тонигова Ватару (Япония) — 14,133
- Лукас Даузер (Германия) — 13,700
- Олег Верняев (Украина) — 13,300.
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