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Найгучніший скандал на Олімпіаді в Парижі — триразову чемпіонку не допустили до змагання

4 серпня 2024 10:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Триразову олімпійську медалістку Фрейзер-Прайс не допустили до змагання
Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier
Валерій Ковалевич - Редактор

На Олімпіаді в Парижі вибухнув один із найгучніших за останні роки скандалів у спорті. Титулована легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс не зуміла виступити на своїй коронній дистанції з бігу.

Спортсменка з Ямайки порушила технічне правило Олімпіади-2024, повідомляє журналіст Віталій Волочай.

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Триразова олімпійська чемпіонка з бігу Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс не зуміла виступити у півфінальному забігу на Олімпійських іграх. Спортсменці із Ямайки не дозволили провести тренування перед турніром.

Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс
Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (у центрі) під час забігу. Фото: Reuters/Phil Noble

Деталі скандалу з Фрейзер-Прайс

Згідно з правилами Олімпіади у Парижі, спортсмени мають прибути на змагання на спеціальному командному автобусі. В іншому випадку вони не зможуть потрапити до арени.

Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс прибула на півфінал забігу на 100 метрів іншим транспортом. Її довго не пускали на стадіон. У результаті легкоатлетка все ж таки потрапила на арену, але не встигала провести розминку та тренування. Вона відмовилася брати участь у півфінальному забігу через ризик отримати травму.

Делегація з Ямайки звернулася до МОК для роз'яснення ситуації. Однак, це вже не вплине на шанси 37-річної Фрейзер-Прайс завоювати медаль.

Досвідчена спортсменка є триразовою олімпійською чемпіонкою. Вона завойовувала "золото" у Пекіні-2008 та Лондоні-2012 у бігу на 100 метрів, а також у Токіо-2020 в естафеті 4х100 м. Раніше вона оголосила, що Олімпіада-2024 стане для неї останньою.

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