Триразову олімпійську медалістку Фрейзер-Прайс не допустили до змагання

Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

На Олімпіаді в Парижі вибухнув один із найгучніших за останні роки скандалів у спорті. Титулована легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс не зуміла виступити на своїй коронній дистанції з бігу.

Спортсменка з Ямайки порушила технічне правило Олімпіади-2024, повідомляє журналіст Віталій Волочай.

Читайте також:

Триразова олімпійська чемпіонка з бігу Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс не зуміла виступити у півфінальному забігу на Олімпійських іграх. Спортсменці із Ямайки не дозволили провести тренування перед турніром.

Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (у центрі) під час забігу. Фото: Reuters/Phil Noble

Деталі скандалу з Фрейзер-Прайс

Згідно з правилами Олімпіади у Парижі, спортсмени мають прибути на змагання на спеціальному командному автобусі. В іншому випадку вони не зможуть потрапити до арени.

Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс прибула на півфінал забігу на 100 метрів іншим транспортом. Її довго не пускали на стадіон. У результаті легкоатлетка все ж таки потрапила на арену, але не встигала провести розминку та тренування. Вона відмовилася брати участь у півфінальному забігу через ризик отримати травму.

Делегація з Ямайки звернулася до МОК для роз'яснення ситуації. Однак, це вже не вплине на шанси 37-річної Фрейзер-Прайс завоювати медаль.

Досвідчена спортсменка є триразовою олімпійською чемпіонкою. Вона завойовувала "золото" у Пекіні-2008 та Лондоні-2012 у бігу на 100 метрів, а також у Токіо-2020 в естафеті 4х100 м. Раніше вона оголосила, що Олімпіада-2024 стане для неї останньою.

Нагадаємо, Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

"Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.