Трехкратную олимпийскую медалистку Фрейзер-Прайс не допустили к соревнованию

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

На Олимпиаде в Париже разразился один из самых громких за последние годы скандалов в спорте. Титулованная легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не сумела выступить на своей коронной дистанции по бегу.

Спортсменка из Ямайки нарушила техническое правило Олимпиады-2024, сообщает журналист Виталий Волочай.

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Трехкратная олимпийская чемпионка по бегу Шелли-Энн Фрейзер-Прайс не сумела выступить в полуфинальном забеге на Олимпийских играх. Спортсменке из Ямайки не позволили провести тренировку перед турниром.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (в центре) во время забега. Фото: Reuters/Phil Noble

Детали скандала с Фрейзер-Прайс

Согласно правилам Олимпиады в Париже, спортсмены должны прибыть на соревнование на специальном командном автобусе. В противном случае они не смогут попасть в арену.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс прибыла на полуфинал забега на 100 метров на другом транспорте. Ее долго не пускали на стадион. В итоге легкоатлетка все же попала на арену, но не успевала провести разминку и тренировку. Она отказалась участвовать в полуфинальном забеге из-за риска получить травму.

Делегация из Ямайки обратилась в МОК для разъяснения ситуации. Однако это уже не повлияет на шансы 37-летней Фрейзер-Прайс завоевать медаль.

Опытная спортсменка является трехкратной олимпийской чемпионкой. Она завоевывала "золото" в Пекине-2008 и Лондоне-2012 в беге на 100 метров, а также в Токио-2020 в эстафете 4х100 м. Ранее она объявила, что Олимпиада-2024 станет для нее последней.

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