Байлз, Лі та ще дві спортсменки впали у фіналі олімпійського турніру

Симона Байлз під час виступу. Фото: Reuters/Mike Blake

На Олімпійських іграх у Парижі завершився фінал гімнастичних вправ на колоді серед жінок. Турнір вийшов драматичним, трійка призерів виглядає несподівано.

Фаворитка турніру Симона Байлз не зуміла здобути медаль у цій дисципліні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Практично від початку фіналу вправ на колоді події на турнірі розвивалися несподівано та драматично. Чотири спортсменки з восьми припустилися помилок і впали зі снаряда.

Падіння Сімони Байлз. Фото: Reuters/Mike Blake

Хто переміг у фіналі

Обидві американські спортсменки впевнено розпочали виступ, але не зуміли реалізувати все, що було задумано. Спершу Суніса Лі, а потім і сама Симона Байлз не зійшли на п'єдестал цього дня.

Виступ Суніси Лі. Фото: Reuters/Mike Blake

Семиразова олімпійська чемпіонка Байлз настільки засмутилася через свою помилку, що у фіналі виступу навіть не привітала суддів. За це з неї зняли ще декілька сотих балів.

Чемпіонкою стала Аліса Д'Амато з Італії, яка уникла серйозних помилок, бездоганно виконала приземлення та завдяки падінню конкуренток впевнено перемогла.

Аліса Д'Амато стала олімпійською чемпіонкою. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Олімпійські ігри-2024.

Спортивна гімнастика. Жінки, колода.

Аліса Д'Амато (Італія) — 14,366 Чжоу Яцінь (Китай) — 14,100 Маніла Еспозіто (Італія) — 14,000 Р.Андраде (Бразилія) — 13,933 С.Байлз (США) — 13,100 С.Лі (США) — 13,100 Ж. Соареш (Бразилія) — 12,333 С.Манека-Войня (Румунія) — 11,733.

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