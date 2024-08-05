Байлз, Лі та ще дві спортсменки впали у фіналі олімпійського турніру

Драма на Олімпіаді — Байлз, Суніса Лі та ще дві спортсменки впали у фіналі змагань на колоді
На Олімпійських іграх у Парижі завершився фінал гімнастичних вправ на колоді серед жінок. Турнір вийшов драматичним, трійка призерів виглядає несподівано.
Фаворитка турніру Симона Байлз не зуміла здобути медаль у цій дисципліні, повідомляє портал Новини.LIVE.
Практично від початку фіналу вправ на колоді події на турнірі розвивалися несподівано та драматично. Чотири спортсменки з восьми припустилися помилок і впали зі снаряда.
Хто переміг у фіналі
Обидві американські спортсменки впевнено розпочали виступ, але не зуміли реалізувати все, що було задумано. Спершу Суніса Лі, а потім і сама Симона Байлз не зійшли на п'єдестал цього дня.
Семиразова олімпійська чемпіонка Байлз настільки засмутилася через свою помилку, що у фіналі виступу навіть не привітала суддів. За це з неї зняли ще декілька сотих балів.
Чемпіонкою стала Аліса Д'Амато з Італії, яка уникла серйозних помилок, бездоганно виконала приземлення та завдяки падінню конкуренток впевнено перемогла.
Олімпійські ігри-2024.
Спортивна гімнастика. Жінки, колода.
- Аліса Д'Амато (Італія) — 14,366
- Чжоу Яцінь (Китай) — 14,100
- Маніла Еспозіто (Італія) — 14,000
- Р.Андраде (Бразилія) — 13,933
- С.Байлз (США) — 13,100
- С.Лі (США) — 13,100
- Ж. Соареш (Бразилія) — 12,333
- С.Манека-Войня (Румунія) — 11,733.
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