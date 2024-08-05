Магучіх розкрила таємницю свого спального мішка

Ярослава Магучіх під час розминки. Фото: Reuters/Manon Cruz

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх відповіла на питання, яке хвилює багатьох її вболівальників. Українка пояснила, чому після стрибків на турнірах одразу ж кутається у спальний мішок.

Магучіх часто проводить час між виступами лежачи із заплющеними очима, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучіх після завоювання золотої медалі на Олімпіаді в Парижі розкрила один зі своїх секретів. Молода спортсменка після кожного стрибка одягає спальний мішок і лягає прямо на підлогу, іноді із заплющеними очима.

Ярослава Магучіх у спальному мішку. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Навіщо Магучіх спальний мішок

Власниця світового рекорду у стрибку у висоту пояснила, що їй потрібен відпочинок після кожного стрибка. Вона не хоче просто ходити ареною. Мішок допомагає Ярославу вгамувати хвилювання і підготується до наступної спроби.

"Мені комфортно, коли я лежу й іноді можу спостерігати за хмарами, вважати їх: одна, дві, три, чотири. Або вдихнути, видихнути. Начебто просто відпочити, тільки не думати про те, що я на стадіоні", — пояснила Магучіх.

Українка здобула вже другу олімпійську нагороду. Чотири роки тому у Токіо Магучіх стала володаркою "бронзи".

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