Ярослава Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте

Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте
Легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024. Украинская спортсменка пообещала не останавливаться на достигнутом.
Магучих рассказал о планах на следующий спортивные турниры, сообщает "Суспільне Спорт".
Ярослава Магучих на Олимпиаде в Париже покорила высоту 2.00 метра. Украинка победила в финале турнира по прыжкам в высоту, но не смогла прыгнуть на 2.04 метра. Спортсменка рассказала об амбициозной цели на будущее.
Что Магучих думает о рекордах
На соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в июле 2024 года украинка покорила высоту 2.10 метра. Таким образом она превзошла рекорд Стефки Костадиновой, которая в 1987 году установила рекорд и прыгнула на 2.09 метра.
"Многие говорили, что невозможно побить рекорд мира 2.09 метра, но я это сделала и показала, что это возможно. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Будем пытаться бить и прыгать выше", — заявила Магучих.
Церемония награждения тяжелоатлета Михаила Кохана, а также легкоатлеток Ирины Геращенко и Ярославы Магучих пройдет в понедельник, 5 августа.
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