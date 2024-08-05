Ярослава Магучих назвала свою следующую высокую цель в спорте

Ярослава Магучих после победы на Олимпиаде-2024. Фото: НОК Украины

Легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024. Украинская спортсменка пообещала не останавливаться на достигнутом.

Магучих рассказал о планах на следующий спортивные турниры, сообщает "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучих, Михаил Кохан и Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Что Магучих думает о рекордах

На соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в июле 2024 года украинка покорила высоту 2.10 метра. Таким образом она превзошла рекорд Стефки Костадиновой, которая в 1987 году установила рекорд и прыгнула на 2.09 метра.

"Многие говорили, что невозможно побить рекорд мира 2.09 метра, но я это сделала и показала, что это возможно. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Будем пытаться бить и прыгать выше", — заявила Магучих.

Церемония награждения тяжелоатлета Михаила Кохана, а также легкоатлеток Ирины Геращенко и Ярославы Магучих пройдет в понедельник, 5 августа.

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