Ярослава Магучіх назвала свою наступну високу мету у спорті

Ярослава Магучіх після перемоги на Олімпіаді-2024. Фото: НОК України

Легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024. Українська спортсменка пообіцяла не зупинятись на досягнутому.

Магучіх розповів про плани на наступні спортивні турніри, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Ярослава Магучіх, Михайло Кохан та Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Що Магучіх думає про рекорди

На змаганнях "Діамантової ліги" у липні 2024 року українка підкорила висоту 2.10 метра. Таким чином, вона перевершила рекорд Стефки Костадінової, яка в 1987 році встановила рекорд і стрибнула на 2.09 метра.

"Багато хто говорив, що неможливо побити рекорд світу 2.09 метра, але я це зробила і показала, що це можливо. Рекорди створені для того, щоб їх бити. Намагатимемося бити й стрибати вище", — заявила Магучіх.

Церемонія нагородження важкоатлета Михайла Кохана, а також легкоатлеток Ірини Геращенко та Ярослави Магучіх відбудеться у понеділок, 5 серпня.

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