Ярослава Магучіх назвала свою наступну високу мету у спорті

Магучіх назвала свою наступну високу мету у спорті
Легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024. Українська спортсменка пообіцяла не зупинятись на досягнутому.
Магучіх розповів про плани на наступні спортивні турніри, повідомляє "Суспільне Спорт".
Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Парижі підкорила висоту 2:00 метра. Українка перемогла у фіналі турніру зі стрибків у висоту, але не змогла стрибнути на 2.04 метри. Спортсменка розповіла про амбітну мету на майбутнє.
Що Магучіх думає про рекорди
На змаганнях "Діамантової ліги" у липні 2024 року українка підкорила висоту 2.10 метра. Таким чином, вона перевершила рекорд Стефки Костадінової, яка в 1987 році встановила рекорд і стрибнула на 2.09 метра.
"Багато хто говорив, що неможливо побити рекорд світу 2.09 метра, але я це зробила і показала, що це можливо. Рекорди створені для того, щоб їх бити. Намагатимемося бити й стрибати вище", — заявила Магучіх.
Церемонія нагородження важкоатлета Михайла Кохана, а також легкоатлеток Ірини Геращенко та Ярослави Магучіх відбудеться у понеділок, 5 серпня.
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