Ярослава Магучих победила на Олимпиаде - комментарии Николы Олислагерс

Никола Олислагерс. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла Олимпийские игры в Париже. В сложной борьбе она обошла австралийку Николу Олислагерс.

После поражения Олислагерс высказалась относительно Магучих в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Призерки Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. Фото: Reuters

Что Олислагерс думает о поражении Магучих

В финале Олимпийских игр Олислагерс и Магучих взяли одинаковую высоту — 2.00 метра. При этом австралийка потратила больше попыток.

Украинка победила и взяла реванш за Олимпиаду в Токио, где Ярослава стала третьей, а Олислагерс второй.

Относительно поражения австралийка отметила, что Ярослава является для нее одним из самых любимых людей в мире.

Никола отметила, что ей всегда весело, когда она находится с Магучих, а наличие такого соперника добавляет мотивации в борьбе за золотые медали.

Австралийка добавила, что когда Ярослава побеждает, то всегда есть взаимная поддержка и отличная атмосфера.

"Это была невероятная возможность соревноваться с Ярославой. Давление, когда ты — мировая рекордсменка, особенно на следующих соревнованиях, сказывается. И мы все, прыжки в высоту, ею вдохновляемся", — сказала Олислагерс.

Также Никола отметила, что у Украины и Австралии сильные команды в прыжках в высоту и было бы классно сделать командный чемпионат мира.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.