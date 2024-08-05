Магучих и золото: реакции иностранцев на победу украинской спортсменки

Магучих и ее золотая медаль — реакции иностранцев на триумф украинки
На Олимпийских играх в Париже украинцы 4 августа покорили легкую атлетику. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выиграли золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, а Михаил Кохан стал третьим в метании молота.
После выступления некоторые зарубежные болельщики отреагировали на успех украинских легкоатлетов, сообщил портал Новини.LIVE.
Реакция иностранцев на победу украинцев
Milan Yen69: "Украинские спортсмены завоевали еще три медали на Олимпийских играх в Париже. Ярослава Магучих добыла в борьбе золото, Ирина Геращенко — бронзу в прыжках в высоту. Михаил Кохан — бронзовый призер в метании молота!
Мы гордимся! Спасибо за этот результат. Украинцы умеют быть сильными и побеждать".
Welgacz: "Ярослава Магучих завоевала для Украины золото на Олимпиаде-2024 в Париже в прыжках в высоту среди женщин. Ирина Геращенко завоевала бронзовую медаль. Ярослава прыгнула на 2 м, а Ирина на 1,95 м. Слава Украине. Слава двум Героиням".
Müturi: "Брат, эта красавица Ярослава Магучих из Украины умеет прыгать!!"
Alla Poedie: "Поздравляем украинцев с этими впечатляющими результатами".
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