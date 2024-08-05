Магучих раскрыла тайну своего спального мешка

Ярослава Магучих во время разминки. Фото: Reuters/Manon Cruz

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих ответила на вопрос, который волнует многих ее болельщиков. Украинка объяснила, почему после прыжков на турнирах сразу же кутается в спальный мешок.

Магучих часто проводит время между выступлениями лежа с закрытыми глазами, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Ярослава Магучих после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Париже раскрыла один из своих секретов. Молодая спортсменка после каждого прыжка надевает спальный мешок и ложится прямо на пол, иногда с закрытыми глазами.

Ярослава Магучих в спальном мешке. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Зачем Магучих спальный мешок

Обладательница мирового рекорда в прыжка в высоту объяснила, что ей необходим отдых после каждого прыжка. Она не хочет просто ходить по арене. Мешок помогает Ярославе унять волнение и подготовится к следующей попытке.

"Мне комфортно, когда я лежу и иногда могу наблюдать за облаками, считать их: одна, две, три, четыре. Или вдохнуть, выдохнуть. Как будто просто отдохнуть, только не думать о том, что я на стадионе", — объяснила Магучих.

Украинка завоевала уже вторую олимпийскую награду. Четыре года назад в Токио Магучих стала обладательницей "бронзы".

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Главная соперница Магучих после поражения призналась, что любит украинку.

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.

Еще одна соперница алжирки Хелиф заявила, что дралась с мужчиной.

Самый громкий скандал на Олимпиаде в Париже — трехкратную чемпионку не допустили к соревнованию.