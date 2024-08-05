Магучих раскрыла тайну своего спального мешка

Магучих объяснила тайну своего спального мешка на спортивных турнирах
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих ответила на вопрос, который волнует многих ее болельщиков. Украинка объяснила, почему после прыжков на турнирах сразу же кутается в спальный мешок.
Магучих часто проводит время между выступлениями лежа с закрытыми глазами, сообщает "Суспільне Спорт".
Ярослава Магучих после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Париже раскрыла один из своих секретов. Молодая спортсменка после каждого прыжка надевает спальный мешок и ложится прямо на пол, иногда с закрытыми глазами.
Зачем Магучих спальный мешок
Обладательница мирового рекорда в прыжка в высоту объяснила, что ей необходим отдых после каждого прыжка. Она не хочет просто ходить по арене. Мешок помогает Ярославе унять волнение и подготовится к следующей попытке.
"Мне комфортно, когда я лежу и иногда могу наблюдать за облаками, считать их: одна, две, три, четыре. Или вдохнуть, выдохнуть. Как будто просто отдохнуть, только не думать о том, что я на стадионе", — объяснила Магучих.
Украинка завоевала уже вторую олимпийскую награду. Четыре года назад в Токио Магучих стала обладательницей "бронзы".
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