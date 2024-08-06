Іман Хеліф та Лінь Юйтін провалили тест на статеву хромосому

Боксер-трансгендер Іман Хеліф. Фото: REUTERS

Боксери з Алжиру та Тайваню, втягнуті у суперечку з приводу статі на Олімпіаді-2024, були дискваліфіковані з чемпіонату 2023 року після того, як тест на статеву хромосому визнав обох непридатними.

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомила Міжнародна боксерська організація, пише Reuters.

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Чому виник скандал і що сталося

Нагадаємо, що конфлікт виник навколо участі алжирця Імана Хеліфа та тайванця Лінь Юйтіна, які минулого року провалили тести, можливо, пов'язані з визначенням статі. Проте їх допустили до участі у боксерському турнірі на Олімпійських іграх у Парижі. Сам скандал вибухнув після того, коли італійський суперник Хеліфа знявся з бою менш як за хвилину після початку поєдинку, отримавши шквал ударів.

Як пише Reuters, змагання з боксу у Парижі 2024 року відбудуться за правилами Міжнародного олімпійського комітету. До цього, МОК позбавив IBA статусу всесвітнього керівного органу з боксу через проблеми управління та фінансування. Саме під керівництвом цієї організації проводився тест у 2023 році.

Гендиректор IBA Кріс Робертс заявив, що не може розголошувати результати тестів на відповідність ґендерній ознакі, але дискваліфікація пари з жіночого чемпіонату світу 2023 року означає, що громадськість може "читати між рядками".

У той же час на раптовій прес-конференції він сказав, що результати хромосомних тестів показали, що обидва боксери не допускаються до змагань. Робертс повідомив, що результати тестів були відправлені до МОК у червні минулого року, і що "він нічого з ними не зробив".

МОК же стверджує, що IBA є дискредитованою організацією, яка загрузла у фінансовій непрозорості та скомпрометованій зв'язками з керівництвом РФ.

"Зміст та організація прес-конференції IBA говорять вам все, що вам потрібно знати про цю організацію та її авторитет", - заявив представник МОК.

У заяві йдеться про те, що Хеліф і Лін стали "жертвами раптового та довільного рішення IBA" провести їх тестуванням і що у 2023 році вони були дискваліфіковані без належної правової процедури.

Reuters додало, суперечка відродила дебати про баланс між справедливістю та безпекою, особливо у жіночому спорті, де відмінності у статевому розвитку можуть призвести до конкурентної переваги, яка може виявитися небезпечною.

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