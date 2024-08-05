Скандал на Олимпийских играх — боксер-трансгендер Иман Хелиф отреагировал на травлю

Боксер-трансгендер Иман Хелиф. Фото: REUTERS

Алжирский боксер-трансгендер Иман Хелиф просит прекратить травлю после волны критики, которая "наносит вред человеческому достоинству". Спортсмен впервые прокомментировал разгоревшийся после боя с итальянкой Анджелой Карини скандал на Олимпийских играх в Париже.

Об этом сообщило издание euronews в понедельник, 5 августа.

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Поединок 1/8 финала соревнования по боксу в весовой категории до 66 килограммов длился всего 46 секунд. Пропустив несколько прямых ударов от соперницы, представительница Италии отказалась продолжать бой с Хелифом, назвав его "нечестным".

"Я призываю всех людей мира соблюдать принципы Олимпийской хартии, воздерживаться от травли спортсменов, потому что это имеет последствия, серьезные последствия. Это может разрушать людей, убивать их мысли, дух и разум. Это может привести к расколу. И поэтому я прошу всех воздержаться от травли", — заявил спортсмен.

После боя Карини не стала давить руку сопернику, но позже принесла извинения за свое поведение.

Добавим, что в 2023 году Иман Хелиф провалил гормональный тест и был дисквалифицирован по чемпионату мира из-за слишком высокого уровня тестостерона.

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