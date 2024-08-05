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Олімпіада-2024 — боксер-трансгендер просить припинити цькування

5 серпня 2024 15:14
Галина Шподарева - редактор
Скандал на Олімпійських іграх — боксер-трансгендер Іман Хеліф відреагував на цькувань
Боксер-трансгендер Іман Хеліф. Фото: REUTERS
Галина Шподарева - редактор

Алжирський боксер-трансгендер Іман Хеліф просить припинити цькування після хвилі критики, яка "завдає шкоди людській гідності". Спортсмен вперше прокоментував скандал, що розгорівся після бою з італійкою Анджелою Каріні на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомило видання euronews у понеділок, 5 серпня. 

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Поєдинок 1/8 фіналу змагання з боксу у ваговій категорії до 66 кілограмів тривав лише 46 секунд. Пропустивши кілька прямих ударів від суперниці, представниця Італії відмовилася продовжувати бій із Хеліф, назвавши його "нечесним".

"Я закликаю всіх людей світу дотримуватися принципів Олімпійської хартії, утримуватися від цькування спортсменів, тому що це має наслідки, серйозні наслідки. Це може руйнувати людей, вбивати їхні думки, дух і розум. Це може призвести до розколу. І тому я прошу всіх утриматися від цькування", — заявив спортсмен.

Після бою Каріні не стала тиснути руку супернику, але пізніше вибачилася за свою поведінку.

Додамо, що 2023 року Іман Хеліф провалив гормональний тест і був дискваліфікований з чемпіонату світу через занадто високий рівень тестостерону.

Нагадаємо, у Парижі на Олімпіаді-2024 билися боксерка з Італії Анжела Каріні та алжирський трансгендер Іман Хеліф.

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