Олимпиада-2024 — Арман Дюплантис побил собственный мировой рекорд по прыжкам

Олимпиада-2024 — швед Дюплантис получил золото побив собственный мировой рекорд по прыжкам
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом на Олимпиаде-2024. В финале он завоевал золото.
Об этом в понедельник, 5 августа, пишет сайт Чемпион.
Результаты и новый мировой рекорд по прыжкам
Для завоевания золотой медали спортсмену хватило и ровно 6 метров. Однако со второй попытки Дюплантис замахнулся на олимпийский рекорд и установил его, прыгнув на высоту 6,10 м.
С третьей попытки шведу удалось побить мировой рекорд. Первые две попытки были неудачными для него, однако с третьего решающего скачка Дюплантис покорил высоту 6,25 м.
Для 24-летнего шведского спортсмена это второе золото, добытое на Олимпийских играх. Первое он завоевал в Токио-2020, взяв высоту 6,02 м.
Результаты по прыжкам с шестом на Олимпиаде-2024:
- золотую медаль завоевал Арман Дюплантис (Швеция) — взяв высоту 6,25 м;
- серебряный призер Гэвин Сэм Кендрикс (США) — 5,95 м;
- бронзовую награду получил Эммануил Каналов (Греция) — 5,90м.
Отметим, что многие годы мировой рекорд принадлежал украинцу Сергею Бубке. 31 июля 1994 года он покорил высоту 6,14, установив результат, который никому не удавалось побить до 2014 года. Тогда в этот год, француз Рено Лавилли прыгнул на 6,16 м. Более того, это произошло в Донецке.
С тех пор улучшать результат удавалось только Дюплантису. За четыре года он 9 раз побил мировой рекорд. Последний был в апреле этого года 6,24 м, но теперь Арман снова обновил свой результат.
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