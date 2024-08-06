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Олімпіада-2024 — швед Дюплантіс здобув золото побивши власний світовий рекорд зі стрибків

6 серпня 2024 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Олімпіада-2024 — Арман Дюплантіс побив власний світовий рекорд зі стрибків
Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс. Фото: x.com/WorldAthletics
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс побив власний світовий рекорд зі стрибків із жердиною на Олімпіаді-2024. У фіналі він завоював золото.

Про це в понеділок, 5 серпня, пише сайт Чемпіон.

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Для здобуття золотої медалі спортсмену вистачило і 6 метрів рівно. Проте з другої спроби Дюплантіс замахнувся на олімпійський рекорд і встановив його, стрибнувши на висоту 6,10 м.

З третьої спроби шведу вдалось побити світовий рекорд. Перші дві спроби були невдалими для нього, однак з третього вирішального стрибка Дюплантіс підкорив висоту 6,25 м.

Для 24-річного шведського спортсмена це друге золото здобуте на Олімпійських іграх. Перше він завоював у Токіо-2020, взявши висоту 6,02 м.

Результати зі стрибків із жердиною на Олімпіаді-2024:

  • золоту медаль здобув Арман Дюплантіс (Швеція) — взявши висоту 6,25 м;
  • срібний призер Гевін Сем Кендрікс (США) — 5,95 м;
  • бронзову нагороду отримав Еммануїл Каналів (Греція) — 5,90 м.

Зазначимо, що багато років світовий рекорд належав українцю Сергію Бубці. 31 липня 1994 року він підкорив висоту 6,14, встановивши результат, який нікому не вдавалося побити до 2014 року. Тоді в цей рік, француз Рено Лавіллі стрибнув на 6,16 м. Більш того, цей сталося в Донецьку.

З тих пір покращувати результат вдавалося лише Дюплантісу. За 4 роки він 9 разів побив світовий рекорд. Останній був у квітні цього року 6,24 м, але тепер Арман знову оновив свій результат.

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