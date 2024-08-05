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Беленюк рассказал, почему провалились лидеры сборной Украины на Олимпиаде

5 августа 2024 22:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Жан Беленюк объяснил провалы лидеров сборной Украины на Олимпийских играх-2024
Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по греко-римской борьбе начнет выступления на Олимпийских играх в Париже. В составе команды дидером является чемпион Токио-2020 Жан Беленюк.

Перед своими выступлениями Беленюк оценил выступления коллег в интервью "Чемпиону".

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Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Беленюк о провале украинских атлетов

По словам Беленюка, на Олимпийских играх много нюансов, связанных с формой, возрастом, настроем. В пример он привел пару Михаила Романчука и его жены Марины Бех-Романчук, которые были фаворитами на медали, но провалились.

"Если бы Марина продемонстрировала свой лучший личный результат в Париже, могла бы претендовать на золотую медаль. Тем более что несколько фавориток в тройных прыжках выбыли из олимпийских соревнований из-за травм. Все предсказали Марине хорошее выступление. В итоге мы видим, что с этим не сложилось". Она, когда давала комментарий после своего выступления, даже расплакалась", — рассказал Жан.

По поводу Романчуков Беленюк напомнил, что тот заболел и на одной дистанции не прошел квалификацию, а на другой снялся с заплыва.

Также Жан вспомнил о чемпионе мира по плаванию Владислава Бухова и Юлии Левченко, у которых на Олимпиаде упали результаты и они не прошли квалификации.

"Прогнозы — дело неблагодарное. Главное, чтобы больше наших атлетов сумели себя проявить. Как легенда фехтования Харлан, завоевавшая бронзовую медаль в личном зачете и золотую в командном. Хотя Олимпиада в Токио для Ольги была провальной. Теперь у нее 6 олимпийский еша рекорд. И как вчера себя проявили Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Михаил Кохан", — сказал Беленюк.

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Олимпийские игры Жан Беленюк Олимпиада-2024 Париж-2024

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