Жан Беленюк пояснив провали лідерів збірної України на Олімпійських іграх-2024

Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Збірна України з греко-римської боротьби невдовзі почне виступи на Олімпійських іграх в Парижі. В складі команди дідером є чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.

Перед дсвоїми виступами Беленюк оцінив виступи колег в інтерв’ю "Чемпіону".

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Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

Беленюк про провал українських атлетів

За словами Беленюка, на Олімпійських іграх є багато нюансів, пов’язаних з формою, віком, налаштуванням. В приклад він привів пару Михайла Романчука та його дружини Марини Бех-Романчук, які були фаворитами на медалі, але пропалились.

"Якби Марина продемонструвала свій найкращий особистий результат в Парижі, могла б претендувати на золоту медаль. Тим більше, що декілька фавориток в потрійних стрибках вибули з олімпійських змагань через травми. Всі пророчили Марині гарний виступ. В підсумку ми бачимо, що з цим не склалося. Вона, коли давала коментар після свого виступу, навіть розплакалася", — розповів Жан.

Стосовно Романчука Беленюк нагадав, що той захворів і на одній дистанцій не пройшов кваліфікацію, а на іншій знявся з запливу.

Також Жан згадав про чемпіона світу з плавання Владислава Бухова та Юлію Левченко, у яких на Олімпіаді впали результати й вони не пройшли кваліфікації.

"Прогнози — справа невдячна. Головне, щоб якнайбільше наших атлетів зуміли себе проявити. Як легенда фехтування Харлан, яка завоювала бронзову медаль в особистому заліку і золоту в командному. Хоча Олімпіада в Токіо для Ольги була провальною. Тепер у неї 6 олімпійських медалей і це рекорд. І як вчора себе проявили Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко і Михайло Кохан", — сказав Беленюк.

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