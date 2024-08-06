Реал готов продать Лунина против воли украинского голкипера

Андрей Лунин во время товарищеского матча. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Время Андрея Лунина в мадридском "Реале" почти истекло. Испанский клуб собирается продать вратаря сборной Украины уже в ближайшее время.

Сам Лунин может не согласиться на трансфер, но это не в его интересах, сообщает Diario AS.

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Андрей Лунин до сих пор не продлил контракт с "Реалом", срок действия которого истекает летом следующего года. Это означает, что мадридский клуб может потерять игрока бесплатно, что не входит в планы чемпионов Испании.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что "Реал" сделает с Луниным

Руководство клуба уже предложило продлить соглашение на улучшенных условиях. Но Лунин требует от "Реала" то, что клуб не может ему дать. Речь идет о гарантиях игры в основном составе. Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не готов на это согласиться.

"Реал" ждет еще неделю, пока Лунин примет решение о будущем. Если ничего не изменится, испанцы согласятся с предложением одного из клубов Саудовской Аравии, который готов заплатить за Андрея 30 млн евро. Трансфер может состояться даже в том случае, если украинец выступит против этого варианта.

Также в услугах Лунина интересуются европейские гранды, но предложение из Саудовской Аравии оказалось самым выгодным для "Реала".

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