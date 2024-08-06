Реал готовий продати Луніна проти волі українського голкіпера

Андрій Лунін під час товариського матчу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Час Андрія Луніна у мадридському "Реалі" майже минув. Іспанський клуб має намір продати воротаря збірної України вже найближчим часом.

Сам Лунін може не погодитись на трансфер, але це не в його інтересах, повідомляє Diario AS.

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Андрій Лунін досі не продовжив контракт із "Реалом", термін дії якого спливає влітку наступного року. Це означає, що мадридський клуб може втратити гравця безкоштовно, що не входить до планів чемпіонів Іспанії.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що "Реал" зробить із Луніним

Керівництво клубу вже запропонувало продовжити угоду на покращених умовах. Але Лунін вимагає від "Реала" те, що клуб не може йому дати. Йдеться про гарантії гри в основному складі. Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті не готовий на це погодитись.

"Реал" чекає ще тиждень, поки Лунін ухвалить рішення про майбутнє. Якщо нічого не зміниться, іспанці погодяться з пропозицією одного з клубів Саудівської Аравії, який готовий заплатити за Андрія 30 млн євро. Трансфер може відбутися навіть у разі, якщо українець виступить проти цього варіанту.

Також у послугах Луніна цікавляться європейські гранди, але пропозиція із Саудівської Аравії виявилася найвигіднішою для "Реала".

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