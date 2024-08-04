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Олімпійська чемпіонка отримала страшну травму під час півфіналу Олімпіади-2024

4 серпня 2024 20:34
Валерій Ковалевич - Редактор
Марін втратила шанс на медаль на Олімпіаді через травму у півфіналі
Кароліна Марін на Олімпіаді-2024. Фото: RANn Wangeuters/
Валерій Ковалевич - Редактор

Іспанка Кароліна Марін виявилася однією з найнещасливіших спортсменок на Олімпіаді в Парижі. Вона впевнено йшла до золотої медалі в жіночому одиночному розряді з бадмінтону, але несподівано вибула із боротьби.

Марін зазнала серйозної травми, повідомляє портал Новини.LIVE.

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На Олімпійських Іграх пройшли півфінали жіночого одиночного турніру з бадмінтону. Фавориткою змагання була 31-річна Кароліна Марін з Іспанії. Олімпійська чемпіонка 2016 року мала вийти у фінал, але не змогла цього зробити через травму.

Кароліна Марін
Кароліна Марін після падіння. Фото: Reuters/Ann Wang

Що трапилося з Марін

У півфіналі іспанська спортсменка грала з Хе Бін Цзяо з Китаю. Кароліна Марін впевнено вигравала з рахунком 21-14, 10-5. Здавалося, вона реалізує перевагу над суперницею та переможе.

В ході одного з розіграшів Марін впала та отримала травму. Медики надали спортсменці допомогу. Кароліна повернулася на корт і продовжила гру, але знову впала і вже не змогла підвестися.

Кароліна Марін
Кароліна Марін плаче після травми. Фото: Reuters/Ann Wang

Кароліна змушена була припинити поєдинок. Хе Бін Цзяо вийшла у фінал, що відбудеться у понеділок, 5 серпня. Її суперницею стане Ан Сеєн із Південної Кореї.

Це не перший випадок із травмою в кар'єрі Кароліни Марін. На Олімпіаді в Токіо вона вибула з боротьби через розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

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