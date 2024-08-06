Кохан объяснил, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль

Михаил Кохан с "бронзой" Олимпиады. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Спортсмен Михаил Кохан поделился впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Париже. Украинец рассказал, чем займется после турнира.

Кохан попросил у соотечественников прощения за поступок на Олимпиаде, сообщает "Суспільне Спорт".

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Итан Кецберг и Михаил Кохан. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Кто поздравил Кохана и что он сделает с медалью

Представитель тяжелой атлетики попросил прощения у всех, кому не ответил в социальніх сетях и мессенджерах. Он признался, что ему страшно брать в руки телефон и читать реакции на свое выступление.

Кохан рассказал, что его уже поздравил президент Украины, а также спортсмены из олимпийской деревни. Среди них оказалось много чемпионов прошлых турниров, которые посетили украинскую спортивную делегацию в Париже.

"Где будет лежать медаль? В коробке. У нас дома пять котов, эта медаль не проживет и дня, если я куда-то ее повешу", — сказал Кохан.

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