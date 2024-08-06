Олимпиада-2024 — украинцы будут бороться за медали в четырех видах спорта

Людмила Лузан (слева) и Анастасия Рыбачок. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

На Олимпийских играх в Париже стартовал 11 день. Спортсмены со всего мира продолжат соревноваться за медали в самых разных видах спорта.

Украинцы примут участие сразу в четырех видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во вторник, 6 августа, на ХХХІІІ Олимпийских играх в Париже начался 11 день турнира. Спортсмены из Украины будут бороться за попадание в финалы сразу четырех соревнований.

Линда Ангуну поздравляет Анну Рыжикову. Фото: Reuters/Phil Noble

Расписание турниров с участием украинцев

Уже в 10:30 начнется гребля на байдарках и каноэ. В предварительном заезде на 500 метров в байдарке-четверке будут участвовать Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин.

В 12:00 стартуют предварительные заезды в каноэ-двойке на 500 метров у женщин. Украину представят Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

В 12:30 Олег Кухарик и Игорь Трунов попробуют силы в предварительном заезде на байдарке-двойке на 500 метров.

В 11:00 начнется турнир по скалолазанию. В полуфинале болдеринга среди женщин оказалась Евгения Казбекова.

В 14:00 Ярослав Ткач примет участие в мужской квалификации на скорость.

В 12:00 пройдет турнир по борьбе в весовой категории до 50 кг. Украину в 1/8 финала представит Оксана Ливач.

В 12:50 начнутся соревнования по легкой атлетике. В квалификации по метанию копья выступит Артур Фельфнер.

В 21:07 стартует полуфинал по бегу с барьерами на 400 метров. В нем выступит Анна Рыжикова.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде.

Беленюк рассказал, почему провалились лидеры сборной Украины на Олимпиаде.

Олимпиада-2024 — швед Дюплантис получил золото побив собственный мировой рекорд по прыжкам.

Олимпиада-2024 — боксеры-трансгендеры провалили тест на половую хромосому.