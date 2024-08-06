Олимпиада-2024 — Луану Алонсо исключили из официальной деревни спортсменов

Олимпийская пловчиха Луана Алонсо. Фото: instagram.com/luanalonsom

Одну из самых гламурных звезд Олимпиады-2024, парагвайскую пловчиху Луану Алонсо, исключили из официальной деревни спортсменов. Это случилось после того, как она якобы создала "ненадлежащую обстановку".

Об этом в понедельник, 5 августа, написало издание Daily Mail.

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Что этому предшествовало

Издание отмечает, что спортсмены, которые участвуют в Олимпийских играх, проживают в деревне. Там им разрешено общаться, тренироваться, питаться и вместе отдыхать.

Однако сборная Парагвая попросила одну из своих звезд покинуть деревню, отказавшись позволить остаться до конца соревнований, которые официально закончатся в воскресенье, 11 августа. Этой звездой оказалась олимпийская пловчиха Луана Алонсо.

Спортсменка выдержала бурное выступление на Олимпиаде-2024, заняв шестое место в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем. Ее результат был на 0,24 секунды хуже, чем представительницы Грузии Аны Нижарадзе. Алонсо едва не попала в полуфинал соревнований.

Затем она сенсационно объявила о своем уходе из плавания в соцсетях. В частности, в Instagram, где ее аудитория насчитывает практически 500 тысяч подписчиков. Однако после своего заявления Алонсо остается в Париже.

Dayli Mail резюмировало, что 20-летняя спортсменка завершила спортивную карьеру, заняв шестое место в своем единственном заплыве на Олимпийский играх.

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