Олімпіада-2024 — Луану Алонсо виключили з офіційного села спортсменів

Олімпійська плавчиха Луана Алонсо. Фото: instagram.com/luanalonsom

Одну з найгламурніших зірок Олімпіади-2024, парагвайську плавчину Луану Алонсо, виключили з офіційного села спортсменів. Це сталося після того, як вона нібито створила "неналежну атмосферу".

Про це у понеділок, 5 серпня, написало видання Daily Mail.

Читайте також:

Що цьому передувало

Видання зазначає, що спортсмени, які беруть участь в Олімпійських іграх, проживають у селі. Там їм дозволено спілкуватися, тренуватися, харчуватися та разом відпочивати.

Проте збірна Парагваю попросила одну зі своїх зірок залишити село, відмовившись дозволити залишитися до кінця змагань, які офіційно закінчаться у неділю, 11 серпня. Цією зіркою виявилася олімпійська плавчиня Луана Алонсо.

Спортсменка витримала бурхливий виступ на Олімпіаді-2024, посівши шосте місце у запливі на дистанції 100 метрів батерфляєм. Її результат був на 0,24 секунди гіршим, ніж представниці Грузії Анни Ніжарадзе. Алонсо мало не потрапила до півфіналу змагань.

Потім вона сенсаційно оголосила про заверщення кар'єри із плавання в своїх соцмережах. Зокрема, в Instagram, де її аудиторія налічує майже 500 тисяч підписників. Однак після своєї заяви Алонсо залишається в Парижі.

Dayli Mail резюмувала, що 20-річна спортсменка завершила спортивну кар'єру, посівши шосте місце у своєму єдиному запливі на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, Мудрік гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Суркіс пояснив, які наслідки дасть перемога Магучих на Олімпіаді.

Драма на Олімпіаді — Байлз, Суніса Лі та ще дві спортсменки впали у фіналі змагань на колоді.

Могучих розкрила таємницю свого спального мішка на спортивних турнірах.

Батько алжирського боксера-трансгендера відреагував на його цькування після тесту на тестостерон.