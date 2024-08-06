Олімпіада-2024 — українці боротимуться за медалі у чотирьох видах спорту

Людмила Лузан (ліворуч) та Анастасія Рибачок. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

На Олімпійських іграх у Парижі стартував 11 день. Спортсмени з усього світу продовжать змагатися за медалі у різних видах спорту.

Українці візьмуть участь одразу у чотирьох видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 6 серпня, на ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі розпочався 11 день турніру. Спортсмени з України боротимуться за потрапляння у фінали одразу чотирьох змагань.

Лінда Ангуну вітає Анну Рижикову. Фото: Reuters/Phil Noble

Розклад турнірів за участю українців

Вже о 10:30 розпочнеться веслування на байдарках та каное. У попередньому заїзді на 500 метрів у байдарці-четвірці братимуть участь Олег Кухарік, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін.

О 12:00 стартують попередні заїзди у каное-двійці на 500 метрів у жінок. Україну представлять Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

О 12:30 Олег Кухарік та Ігор Трунов спробують сили у попередньому заїзді на байдарці-двійці на 500 метрів.

Об 11:00 розпочнеться турнір зі скелелазіння. У півфіналі болдерингу серед жінок виявилася Євгенія Казбекова.

О 14:00 Ярослав Ткач візьме участь у чоловічій кваліфікації на швидкість.

О 12:00 пройде турнір із боротьби у ваговій категорії до 50 кг. Україну в 1/8 фіналу представить Оксана Лівач.

О 12:50 розпочнуться змагання з легкої атлетики. У кваліфікації з метання списа виступить Артур Фельфнер.

О 21:07 стартує півфінал із бігу з бар'єрами на 400 метрів. У ньому виступить Анна Рижикова.

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