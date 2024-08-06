Адам Піті поскаржився на харчування та сервіс в олімпійському селищі Парижа-2024

Скандал на Олімпіаді – легенда спорту розповів, як і чим годують в олімпійському селищі
Дворазовий олімпійський чемпіон у плаванні Адам Піті поскаржився на сервіс у селі Парижа-2024. Особливо сильно спортсмен розкритикував харчування.
Піті не сподобалися черги та якість їжі, повідомив портал Daily Mail.
В олімпійському селищі проблеми з харчуванням
За словами Піті, в олімпійській їдальні їжа не відповідає тому рівню, який необхідний спортсменам.
До того ж у їдальні часто черги по 30 хвилин і мало за кількістю та різноманітністю їжі з білковими волокнами.
"Ми повинні викластися на повну, а харчування цьому не відповідає.
У Токіо, Ріо їжа була неймовірною, але цього разу недостатньо варіантів білка.
Я хочу їсти м'ясо, мені потрібне м'ясо для виступів. Я дома їм м'ясо. Навіщо мені це міняти", — сказав Піті.
За словами Адама, він також любить рибу, але в олімпійському селищі її краще не їсти, оскільки там не раз знаходили черв'яків.
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