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Скандал на Олімпіаді – легенда спорту розповів, як і чим годують в олімпійському селищі

6 серпня 2024 22:46
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Адам Піті поскаржився на харчування та сервіс в олімпійському селищі Парижа-2024
Дворазовий олімпійський чемпіон Адам Піті. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Дворазовий олімпійський чемпіон у плаванні Адам Піті поскаржився на сервіс у селі Парижа-2024. Особливо сильно спортсмен розкритикував харчування.

Піті не сподобалися черги та якість їжі, повідомив портал Daily Mail.

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В олімпійському селищі проблеми з харчуванням

За словами Піті, в олімпійській їдальні їжа не відповідає тому рівню, який необхідний спортсменам.

До того ж у їдальні часто черги по 30 хвилин і мало за кількістю та різноманітністю їжі з білковими волокнами.

"Ми повинні викластися на повну, а харчування цьому не відповідає.

У Токіо, Ріо їжа була неймовірною, але цього разу недостатньо варіантів білка.

Я хочу їсти м'ясо, мені потрібне м'ясо для виступів. Я дома їм м'ясо. Навіщо мені це міняти", — сказав Піті.

За словами Адама, він також любить рибу, але в олімпійському селищі її краще не їсти, оскільки там не раз знаходили черв'яків.

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