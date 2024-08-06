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Скандал на Олимпиаде — легенда спорта рассказал, как и чем кормят в олимпийской деревне

6 августа 2024 22:46
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Адам Пити пожаловался на питание и сервис в олимпийской деревне Парижа-2024
Двукратный олимпийский чемпион Адам Пити. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Адам Пити пожаловался на сервис в деревне Парижа-2024. Особенно сильно спортсмен раскритиковал питание.

Пити не понравились очереди и качество еды, сообщил портал Daily Mail.

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Столовая в олимпийской деревне Парижа-2024. Фото: официальный сайт Олимпиады

В олимпийской деревне проблемы с питанием

По словам Пити, в олимпийской столовой еда не соответствует тому уровню, который необходим спортсменам.

К тому же, в столовой часто очереди по 30 минут и мало по количеству и разнообразию пищи с белковыми волокнами.

"Мы должны выложиться по полной, а питание этому не соответствует.

В Токио, Рио еда была невероятной, но в этот раз недостаточно вариантов белка.

Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений. Я дома ем мясо. Зачем мне это менять", — сказал Пити.

По словам Адама, он также любит рыбу, но в олимпийской деревне ее лучше не есть, поскольку там не единожды находили червей.

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еда Олимпийские игры Олимпиада-2024 плавание Париж-2024

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