Адам Пити пожаловался на питание и сервис в олимпийской деревне Парижа-2024

Двукратный олимпийский чемпион Адам Пити. Фото: Reuters

Двукратный олимпийский чемпион в плавании Адам Пити пожаловался на сервис в деревне Парижа-2024. Особенно сильно спортсмен раскритиковал питание.

Пити не понравились очереди и качество еды, сообщил портал Daily Mail.

Читайте также:

Столовая в олимпийской деревне Парижа-2024. Фото: официальный сайт Олимпиады

В олимпийской деревне проблемы с питанием

По словам Пити, в олимпийской столовой еда не соответствует тому уровню, который необходим спортсменам.

К тому же, в столовой часто очереди по 30 минут и мало по количеству и разнообразию пищи с белковыми волокнами.

"Мы должны выложиться по полной, а питание этому не соответствует.

В Токио, Рио еда была невероятной, но в этот раз недостаточно вариантов белка.

Я хочу есть мясо, мне нужно мясо для выступлений. Я дома ем мясо. Зачем мне это менять", — сказал Пити.

По словам Адама, он также любит рыбу, но в олимпийской деревне ее лучше не есть, поскольку там не единожды находили червей.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.