Украинская байдарка-четверка вышла в полуфинал Олимпиады в Париже

Украинцы на байдарке-четверке вышли в полуфинал Олимпиады
На Олимпийских играх в Париже завершились четвертьфиналы в дамбе на байдарках и каноэ. Украинцы соревновались в байдарке-четверке у мужчин.
Украинцы по итогам четвертьфинала прошли в полуфинал, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинская байдарка-четверка в полуфинале
Украинская байдарка-четверка была представлена гребцами: Олегом Кухариком, Дмитрием Даниленко, Игорем Труновым и Иваном Семикиным.
Украинская байдарка-четверка показала пятое время в четвертьфинальном заезде — 1:20.94 мин.
Результат позволил украинцам пройти в полуфинал, который пройдет 8 августа. Финал также состоится в тот же день.
Отметим, что Кухарик и Трунов не смогли пройти квалификацию на байдарке-двойке на 500 метров.
Повар и Трунов в квалификации стали шестыми в своем заезде.
Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.
Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".
Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.
Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.
Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.
Читайте Новини.LIVE!