Украинская байдарка-четверка вышла в полуфинал Олимпиады в Париже

Украинская байдарка-четверка. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже завершились четвертьфиналы в дамбе на байдарках и каноэ. Украинцы соревновались в байдарке-четверке у мужчин.

Украинцы по итогам четвертьфинала прошли в полуфинал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украинская байдарка-четверка была представлена гребцами: Олегом Кухариком, Дмитрием Даниленко, Игорем Труновым и Иваном Семикиным.

Украинская байдарка-четверка показала пятое время в четвертьфинальном заезде — 1:20.94 мин.

Результат позволил украинцам пройти в полуфинал, который пройдет 8 августа. Финал также состоится в тот же день.

Отметим, что Кухарик и Трунов не смогли пройти квалификацию на байдарке-двойке на 500 метров.

Украинская байдарка-двойка. Фото: Reuters

Повар и Трунов в квалификации стали шестыми в своем заезде.

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