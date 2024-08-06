Олимпийский чемпион Чеккон вынужден спать на улице в Париже

Томас Чеккон с золотой медалью. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Итальянец Томас Чеккон пополнил список спортсменов, которые недовольны организацией Олимпийских игр в Париже. Пловец решился на неожиданный шаг, чтобы спокойно восстановиться во время турнира.

Чеккон не захотел возвращаться в свой номер в олимпийской деревне, сообщает The Sun.

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Томас Чеккон завоевал свое первое олимпийское "золото" на Играх в Париже. Молодой 23-летний итальянский спортсмен победил в финале заплыва на спине на 100 метров. До этого у Чеккона была "бронза" Олимпиады в Париже в эстафете эстафета 4 на 100 метров вольным стилем, а также "серебро" и "бронза" Игр-2020 в Токио.

Томас Чекконе после заплыва на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Чеккон не хочет спать у себя в номере

Итальянец жаловался на отсутствие кондиционеров в номерах, в которых спортсмены живут в олимпийской деревне во время турниров в Париже. Из-за жары и духоты участники Олимпиады-2024 плохо спят и не могут восстановить силы перед участием в соревнованиях.

Украинский тяжелоатлет Михаил Кохан решил эту проблему тем, что на протяжение нескольких ночей спал на балконе своего номера. Томас Чеккон и вовсе решил не ночевать в номере.

Томас Чекконе спит на улице. Фото из социальных сетей

Его обнаружили спящим в одном из парков. Олимпийский чемпион лег на подстилке возле лавки, а рюкзак поставил рядом с головой.

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