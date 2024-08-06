Олимпийский чемпион Чеккон вынужден спать на улице в Париже

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице
Итальянец Томас Чеккон пополнил список спортсменов, которые недовольны организацией Олимпийских игр в Париже. Пловец решился на неожиданный шаг, чтобы спокойно восстановиться во время турнира.
Чеккон не захотел возвращаться в свой номер в олимпийской деревне, сообщает The Sun.
Томас Чеккон завоевал свое первое олимпийское "золото" на Играх в Париже. Молодой 23-летний итальянский спортсмен победил в финале заплыва на спине на 100 метров. До этого у Чеккона была "бронза" Олимпиады в Париже в эстафете эстафета 4 на 100 метров вольным стилем, а также "серебро" и "бронза" Игр-2020 в Токио.
Чеккон не хочет спать у себя в номере
Итальянец жаловался на отсутствие кондиционеров в номерах, в которых спортсмены живут в олимпийской деревне во время турниров в Париже. Из-за жары и духоты участники Олимпиады-2024 плохо спят и не могут восстановить силы перед участием в соревнованиях.
Украинский тяжелоатлет Михаил Кохан решил эту проблему тем, что на протяжение нескольких ночей спал на балконе своего номера. Томас Чеккон и вовсе решил не ночевать в номере.
Его обнаружили спящим в одном из парков. Олимпийский чемпион лег на подстилке возле лавки, а рюкзак поставил рядом с головой.
Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.
Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".
Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.
Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.
Шовковский назвал игроков "Динамо", которые пропустят матч с "Рейнджерс".
Читайте Новини.LIVE!