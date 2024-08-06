Динамо сыграет с Рейнджерс не в оптимальном составе — кто пропустит матч

Александр Шовковский готовит "Динамо" к важному матчу. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" готовится к важному футбольному противостоянию. В рамках третьего тура квалификационного раунда Лиги чемпионов украинская команда сыграет с шотландским "Рейнджерс".

Два футболиста "Динамо" пропустят первый матч с сильным соперником, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский признал, что не сможет выставить на первый поединок с "Рейнджерс" оптимальный состав. Сразу два игрока киевской команды не выйдут на поле из-за травм.

Максим Дячук не сыграет против "Рейнджерс". Фото: пресс-служба "Динамо"

Травмированные футболисты "Динамо"

Правый защитник киевской команды Александр Тымчик получил повреждение еще во время чемпионата Европы по футболу. Центральный защитник Максим Дячук травмировался в ответном матче с "Партизаном" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Дячук все еще находится в больнице в Варшаве. Ему уже начали делать необходимую операцию, поэтому мы переживаем за него и желаем скорейшего восстановления. А Тымчик уже присоединился к команде, начал тренироваться в общей группе. Он еще не набрал оптимальную форму", — рассказал Шовковский.

Первый матч "Динамо" с "Рейнджерс" пройдет во вторник, 6 августа. Начало поединка запланировано на 21:00.

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