Динамо зіграє з Рейнджерс не в оптимальному складі — хто пропустить матч

Олександр Шовковський готує "Динамо" до важливого матчу. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" готується до важливого футбольного протистояння. У рамках третього туру кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів українська команда зіграє із шотландським "Рейнджерс".

Два футболісти "Динамо" пропустять перший матч із сильним суперником, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський визнав, що не зможе виставити на перший поєдинок із "Рейнджерс" оптимальний склад. Одразу два гравці київської команди не вийдуть на поле через травми.

Максим Дячук не зіграє проти "Рейнджерс". Фото: пресслужба "Динамо"

Травмовані футболісти "Динамо"

Правий захисник київської команди Олександр Тимчик зазнав пошкодження ще під час чемпіонату Європи з футболу. Центральний захисник Максим Дячук травмувався у матчі-відповіді з "Партизаном" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Дячук все ще перебуває у лікарні у Варшаві. Йому вже почали робити необхідну операцію, тому ми переживаємо за нього і бажаємо якнайшвидшого відновлення. А Тимчик уже приєднався до команди, почав тренуватися у загальній групі. Він ще не набрав оптимальної форми", — розповів Шовковський.

Перший матч "Динамо" з "Рейнджерс" пройде у вівторок, 6 серпня. Початок поєдинку запланований на 21:00.

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