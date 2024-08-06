Коростылев объяснил, почему Франция провалила организацию Олимпиады-2024

Павел Коростылев во время финала Олимпиады-2024. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Многократный чемпион мира и Европы по стрельбе Павел Коростылев остался недоволен организацией Олимпиады-2024. Спортсмен назвал причину своего провала в финале турнира.

Коростылев заявил, что во время соревнования заболел прямо накануне решающего соревнования, сообщает "Суспільне Спорт".

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Павел Коростылев во время турнира. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Коростылев раскритиковал Олимпиаду

Украинский спортсмен остался недоволен усилиями организаторов турнира. Он сравнил Олимпийские игры в Париже и Токио и заявил, что японцы справились с задачей гораздо лучше.

Коростылев не понимает, почему финал по стрельбе провели в Шатору, а не в Париже. Во время турнира никто не включил кондиционеры, и в помещении было душно. Спортсмен рассказал, что в столовой еду подавали в грязной посуде. Павел отравился перед финалом и провел соревнования не в лучшем физическом состоянии.

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