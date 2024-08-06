Коростильов пояснив, чому Франція провалила організацію Олімпіади-2024

Український спортсмен заявив, що його отруїли під час Олімпіади у Парижі
Багаторазовий чемпіон світу та Європи зі стрільби Павло Коростильов залишився незадоволеним організацією Олімпіади-2024. Спортсмен назвав причину свого провалу у фіналі турніру.
Коростильов заявив, що під час змагання захворів прямо напередодні вирішального змагання, повідомляє "Суспільне Спорт".
Павло Коростильов посів п'яте місце у фіналі змагань у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Львів'янин пояснив це тим, що отруївся напередодні турніру та не зумів вчасно відновитись.
Коростильов розкритикував Олімпіаду
Український спортсмен залишився незадоволеним зусиллями організаторів турніру. Він порівняв Олімпійські ігри в Парижі та Токіо і заявив, що японці впоралися із завданням набагато краще.
Коростильов не розуміє, чому фінал зі стрільби провели в Шатору, а не в Парижі. Під час турніру ніхто не ввімкнув кондиціонери й в приміщенні було дуже спекотно. Спортсмен розповів, що у їдальні їжу подавали у брудному посуді. Павло отруївся перед фіналом та провів змагання не в кращому фізичному стані.
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