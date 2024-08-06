Коростильов пояснив, чому Франція провалила організацію Олімпіади-2024

Павло Коростильов під час фіналу Олімпіади-2024. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Багаторазовий чемпіон світу та Європи зі стрільби Павло Коростильов залишився незадоволеним організацією Олімпіади-2024. Спортсмен назвав причину свого провалу у фіналі турніру.

Коростильов заявив, що під час змагання захворів прямо напередодні вирішального змагання, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Павло Коростильов під час турніру. Фото: Reuters/Amr Alfiky

Коростильов розкритикував Олімпіаду

Український спортсмен залишився незадоволеним зусиллями організаторів турніру. Він порівняв Олімпійські ігри в Парижі та Токіо і заявив, що японці впоралися із завданням набагато краще.

Коростильов не розуміє, чому фінал зі стрільби провели в Шатору, а не в Парижі. Під час турніру ніхто не ввімкнув кондиціонери й в приміщенні було дуже спекотно. Спортсмен розповів, що у їдальні їжу подавали у брудному посуді. Павло отруївся перед фіналом та провів змагання не в кращому фізичному стані.

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