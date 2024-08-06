Олімпійський чемпіон Чеккон змушений спати на вулиці в Парижі

Томас Чеккон із золотою медаллю. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Італієць Томас Чеккон поповнив список спортсменів, які незадоволені організацією Олімпійських ігор у Парижі. Плавець наважився на несподіваний крок, аби спокійно відновитись під час турніру.

Чеккон не захотів повертатися у свій номер в олімпійському селі, повідомляє The Sun.

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Томас Чеккон завоював своє перше олімпійське "золото" на Іграх в Парижі. Молодий 23-річний італійський спортсмен переміг у фіналі запливу на спині на 100 метрів. До цього у Чеккона була "бронза" Олімпіади в Парижі в естафеті естафета 4 на 100 метрів вільним стилем, а також "срібло" та "бронза" Ігор-2020 у Токіо.

Томас Чеккон після запливу на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Чеккон не хоче спати у себе в номері

Італієць скаржився на відсутність кондиціонерів у номерах, в яких спортсмени живуть в олімпійському селі під час турнірів у Парижі. Через спеку та задуху учасники Олімпіади-2024 погано сплять і не можуть відновити сили перед участю у змаганнях.

Український важкоатлет Михайло Кохан розв'язав цю проблему тим, що протягом декількох ночей спав на балконі свого номера. Томас Чеккон взагалі вирішив не ночувати в номері.

Томас Чекконе спить на вулиці. Фото із соціальних мереж

Його виявили в одному з парків. Олімпійський чемпіон ліг на підстилці біля лави та спав, а рюкзак поставив поряд із головою.

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