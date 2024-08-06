Шевченко та Ребров зіграли в одній команді з Усиком, Жаданом та Вакарчуком

Шевченко та Усик опинилися в одній команді — до легенд спорту приєднався Жадан
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик виконав мрію та вийшов на поле з легендами футболу. Спортсмен взяв участь у товариському матчі, що зібрав зірковий склад учасників.
Компанію Олександру Усику склав Андрій Шевченко, який і поділився деталями про захід на своїй сторінці в Instagram.
Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко та головний тренер національної команди Сергій Ребров знову склали зіркову пару в атаці під час матчу. Легенди київського "Динамо" погодились на участь у товариському благодійному поєдинку.
Склад учасників зіркового матчу
Компанію зіркам футболу склали чемпіон світу з боксу Олександр Усик, відомий співак Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан та журналіст Віталій Сич. Вони опинилися в одній команді з командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія" Ігорем Оболенським та засновником бригади Всеволодом Кожемяком.
Метою цієї спортивної події стало збирання коштів на потреби бригади, яка захищає кордон України від інтервентів. Товариський матч выдбувся у Києві. Спортсменам та громадським діячам вдалося зібрати понад 5 млн гривень.
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