Шевченко та Ребров зіграли в одній команді з Усиком, Жаданом та Вакарчуком

Андрій Шевченко з партнерами по команді після матчу. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик виконав мрію та вийшов на поле з легендами футболу. Спортсмен взяв участь у товариському матчі, що зібрав зірковий склад учасників.

Компанію Олександру Усику склав Андрій Шевченко, який і поділився деталями про захід на своїй сторінці в Instagram.

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Учасники благодійного матчу Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Склад учасників зіркового матчу

Компанію зіркам футболу склали чемпіон світу з боксу Олександр Усик, відомий співак Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан та журналіст Віталій Сич. Вони опинилися в одній команді з командиром 13-ї бригади НГУ "Хартія" Ігорем Оболенським та засновником бригади Всеволодом Кожемяком.

Метою цієї спортивної події стало збирання коштів на потреби бригади, яка захищає кордон України від інтервентів. Товариський матч выдбувся у Києві. Спортсменам та громадським діячам вдалося зібрати понад 5 млн гривень.

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