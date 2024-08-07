Бущан замінить у відомому клубі легендарного воротаря

Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер
Голкіпер київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан готується підписати контракт із закордонним клубом. Наступний сезон він проведе під керівництвом одного з найпопулярніших тренерів світу.
"Динамо" веде переговори про продаж воротаря, повідомляє Fanatik.
Георгій Бущан може стати наступним гравцем, який перейде з "Динамо" до відомого закордонного клубу. На досвідченого воротаря звернули увагу у чемпіонаті Туреччини. Трансфер може відбутися до кінця серпня.
Куди піде Бущан
Головним претендентом на українського воротаря виявився "Фенербахче". Турецький клуб готується до від'їзду хорвата Домініка Ліваковича до англійської Прем'єр-ліги. На вакантне місце прийде Георгій Бущан.
"Динамо" та "Фенербахче" ведуть переговори про суму компенсації за українського воротаря. Турецький клуб пропонує п'ять мільйонів євро, але "біло-сині" хочуть отримати за одного з лідерів команди щонайменше на два мільйони більше.
На трансфері Бущана наполягає головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью. Георгій може підписати контракт з турецьким клубом після матчу-відповіді "Динамо" з шотландським "Рейнджерс".
Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Шовковський пояснив, чи є у його команди шанси обіграти "Рейнджерс" у матчі-відповіді.
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