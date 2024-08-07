Вінеш Пхогат госпіталізували після дискваліфікації на Олімпіаді-2024

Пхогат Вінеш на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Спортсменка з Індії Вінеш Пхогат пережила справжню драму на Олімпіаді-2024. Вона дійшла до фіналу жіночого турніру з дзюдо, але була дискваліфікована та залишилася без медалі.

Під час традиційного зважування у Пхогат виявили зайву вагу, повідомляє Reuters.

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Вінеш Пхогат стала головною претенденткою на перемогу у жіночому турнірі з дзюдо у ваговій категорії до 50 кг під час Олімпіади у Парижі. Індійська спортсменка перемогла Юї Сусакі (3:2) із Японії в 1/8. У чвертьфіналі вона взяла гору над Оксаною Лівач (7:5) з України. У рамках півфінального поєдинку дзюдоїстка не залишила шансів кубинці Юснейліс Гусман (5:0).

Пхогат Вінеш у поєдинку проти Юї Сусакі. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Трагедія Вінеш Пхогат

Під час відновлення після трьох важких поєдинків спортсменки з Індії виявили зайву вагу. Всю ніч перед зважуванням у день фіналу турніру Пхогат бігала, стрибала зі скакалкою, їздила велосипедом. Проте вага Вінеш виявилася рівно на 100 грамів більшою, ніж дозволено за нормативом.

Спортсменку з Індії дискваліфікували. Замість неї у фіналі турніру з дзюдо візьме участь Юснейліс Гусман. Вона протистоятиме американці Сарі Гільдебрандт.

Вінеш Пхогат завершила Олімпіаду-2024 без медалі. Спортсменці стало погано після церемонії зважування, її госпіталізували. Дівчина погано почувається через зневоднення, яке стало причиною спроби зменшити вагу.

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