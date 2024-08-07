Винеш Пхогат госпитализировали после дисквалификации на Олимпиаде-2024

Пхогат Винеш на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Спортсменка из Индии Винеш Пхогат пережила настоящую драму на Олимпиаде-2024. Она дошла до финала женского турнира по дзюдо, но была дисквалифицирована и осталась без медали.

Во время традиционного взвешивания у Пхогат обнаружили лишний вес, сообщает Reuters.

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Винеш Пхогат стала главной претенденткой на победу в женском турнире по дзюдо в весовой категории до 50 кг во время Олимпиады в Париже. Индийская спортсменка победила Юи Сусаки (3:2) из Японии в 1/8. В четвертьфинале она взяла верх над Оксаной Ливач (7:5) из Украины. В рамках полуфинального поединка дзюдоистка не оставила шансов кубинке Юснейлис Гусман (5:0).

Пхогат Винеш в поединке против Юи Сусаки. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Трагедия Винеш Пхогат

Во время восстановления после трех тяжелых поединков у спортсменки из Индии обнаружили лишний вес. Всю ночь перед взвешиванием в день финала турнира Пхогат бегала, прыгала со скакалкой, ездила на велосипеде. Однако вес Винеш оказался ровно на 100 граммов больше, чем позволено по нормативу.

Спортсменку из Индии дисквалифицировали. Вместо нее в финале турнира по дзюдо примет участие Юснейлис Гусман. Она будет противостоять американке Саре Хильдебрандт.

Винеш Пхогат завершила Олимпиаду-2024 без медали. Спортсменке стало плохо после церемонии взвешивания, ее госпитализировали. Девушка плохо себя чувствует из-за обезвоживания, которое стало причиной попытки уменьшить вес.

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