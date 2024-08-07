Олимпиада-2024 — конь футболиста Томаса Мюллера завоевал золотую медаль

Кристиан Кукук и Чекер во время заезда. Фото: Reuters/Paul Childs

Известный немецкий футболист Томас Мюллер оказался причастным к медальному зачету Олимпиады в Париже. Его конь стал обладателем "золота" в одной из дисциплин турнира.

Чемпионом по личному конкуру стал немец Кристиан Кукук, сообщает портал Новини.LIVE.

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На Олимпиаде-2024 завершился турнир по конному спорту. Золотую медаль в упорной борьбе завоевал 34-летней немецкий спортсмен Кристиан Кукук. Он выступал верхом на коне по имени Чекер, который живет на известной ферме Томаса Мюллера.

Кристиан Кукук и Чекер. Фото: Reuters/Zohra Bensemra

Безукоризненный заезд Кукука и Чекера

Немецкий спортсмен не допустил ни одной ошибки во квалификационных элементов программы турнира, а затем стал золотым призером Олимпийских игр. В финале Кристиан Кукук превзошел соперников из Швейцарии и Нидерландов.

Кукук традиционно выступил верхом на Чекере, который принадлежит бывшему футболисту сборной Германии Томасу Мюллеру. Легендарный полузащитник мюнхенской "Баварии" уже больше 10 лет владеет конефермой, ухаживает за лошадьми, занимается иппотерапией и разводит элитных скакунов. Он поставляет коней немецким спортсменам, которые выступают на международных турнирах.

Томас Мюллер на своей конеферме. Фото: instagram.com/esmuellert

Кристиан Кукук поблагодарил Томаса Мюллера и его жену. Он заявил, что их заслуга в его олимпийском "золоте" большая. Важно отметить, что для Чекера это уже не первая престижная награда.

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