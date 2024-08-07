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Курьез на Олимпиаде-2024 — Кукук выиграл конкур на коне Томаса Мюллера

7 августа 2024 11:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Олимпиада-2024 — конь футболиста Томаса Мюллера завоевал золотую медаль
Кристиан Кукук и Чекер во время заезда. Фото: Reuters/Paul Childs
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный немецкий футболист Томас Мюллер оказался причастным к медальному зачету Олимпиады в Париже. Его конь стал обладателем "золота" в одной из дисциплин турнира. 

Чемпионом по личному конкуру стал немец Кристиан Кукук, сообщает портал Новини.LIVE. 

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На Олимпиаде-2024 завершился турнир по конному спорту. Золотую медаль в упорной борьбе завоевал 34-летней немецкий спортсмен Кристиан Кукук. Он выступал верхом на коне по имени Чекер, который живет на известной ферме Томаса Мюллера. 

Кристиан Кукук
Кристиан Кукук и Чекер. Фото: Reuters/Zohra Bensemra

Безукоризненный заезд Кукука и Чекера 

Немецкий спортсмен не допустил ни одной ошибки во квалификационных элементов программы турнира, а затем стал золотым призером Олимпийских игр. В финале Кристиан Кукук превзошел соперников из Швейцарии и Нидерландов. 

Кукук традиционно выступил верхом на Чекере, который принадлежит бывшему футболисту сборной Германии Томасу Мюллеру. Легендарный полузащитник мюнхенской "Баварии" уже больше 10 лет владеет конефермой, ухаживает за лошадьми, занимается иппотерапией и разводит элитных скакунов. Он поставляет коней немецким спортсменам, которые выступают на международных турнирах. 

Томас Мюллер
Томас Мюллер на своей конеферме. Фото: instagram.com/esmuellert

Кристиан Кукук поблагодарил Томаса Мюллера и его жену. Он заявил, что их заслуга в его олимпийском "золоте" большая. Важно отметить, что для Чекера это уже не первая престижная награда. 

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спорт Олимпийские игры курьез Олимпиада-2024 Томас Мюллер

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