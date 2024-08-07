Олимпиада-2024 — Хижняк будет участвовать в финале боя за золотую медаль

Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Peter Cziborra

На Олимпийских играх в Париже стартовал 12-й день. Спортсмены со всего мира продолжат соревноваться за медали в самых разных видах спорта.

Украинцы примут участие сразу в шести видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, 7 августа, на ХХХІІІ Олимпиаде пройдет 12-й день, когда украинские спортсмены получат возможность завоевать медали. Поздно вечером программу завершит Александр Хижняк, который будет бороться за "золото" в боксе. Но и до этого финала день будет насыщенными.

Людмила Оляновская в Париже. Фото: instagram.com/liudmylaolianovska/

Расписание турниров с участием украинцев

Уже в 08:30 начнутся соревнования по легкой атлетике. В смешанной эстафете спортивной ходьбы примут участие Иван Банзерук и Людмила Оляновская.

В 11:05 начнутся прыжки в воду. Украину представят Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко.

На 10:30 запланирован старт соревнований по гребле на байдарках и каноэ. В предварительном заезде на байдарке-одиночке на 500 метров выступит Мария Повх.

В 12:40 начнется мужской предварительный заезд на байдарке-одиночке на 1000 метров. От Украины в турнире выступит Павел Алтухов.

В 12:00 начнется турнир по греко-римской борьбе. В 1/8 финала до 67кг будет бороться Парвиз Насибов. В 1/8 финала до 87кг под украинским флагом выйдет Жан Беленюк.

Также в 12:00 пройдет утешительная схватка в женской борьбе. В категории до 50кг шанс побороться за бронзовую медаль получит Оксана Ливач.

В 16:00 начнется турнир по прыжкам в воду с трамплина (3 метра). В женской квалификации примет участием Виктория Кесарь.

В 23:51 начнется финальный боксерский поединок в весовой категории до 80кг. Александр Хижняк будет бороться за "золото" с Нурбеком Оралбаем из Казахстана.

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