Шовковский о ничье Динамо из Рейнджерс в Лиге чемпионов

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграло в ничью против "Рейнджерс" (1:1). После матча главный тренер украинского клуба Александр Шовковский рассказал, почему не удалось победить.

Комментарии Шовковского по поводу матча опубликовала пресс-служба "Динамо".

Читайте также:

Реакция Шовковского на поражение

По словам главного тренера, они расстроены из-за упущенной победы на последних минутах. При этом команда понимала, что судьба противостояния будет разрешаться в Глазго.

Матч в Польше тренер считает только первым таймом. Ко второму команда будет готовиться через матч чемпионата Украины, 9 августа.

"В футбол играло две команды, одна пыталась удержать результат, рассчитывая на быстрые контратаки. И у нас были возможности для этого, тем более что основная угроза была именно от фланговых атак соперника. Мы должны были действовать в отдельных моментах матча более уверенно, но допускали ошибки. Будем смотреть видео и разбираться. Недостаточное количество матчей столь высокого уровня, безусловно, является негативным уроком для нас", — сказал Шовковский.

В следующем матче главный тренер пообещал сделать ротацию в составе, поскольку команду ждет еще выезд в чемпионате.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.