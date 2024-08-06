Динамо и Рейнджерс сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ

Андрей Ярмоленко забил единственный мяч "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В польском Люблине состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" принимало шотландский "Рейнджерс".

"Динамо" и "Рейнджерс" сыграли в ничью со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Рейнджерс"

Матч начался с опасной атаки шотландцев на 2-й минуте. Лоурес пробил точно в Бущана и затем Дессерс на добивании снова пробил в голкипера.

"Динамо" в первом тайме контролировало ход матча, но соперник на контратаках создал больше опасных моментов.

На 37-й минуте у "Динамо" получилась стремительная атака после ошибки Йилмаза на правом фланге. Караваев отобрал мяч у соперника, обыграл еще одного игрока и пасом вывел Ваната к лицевой линии, от которой форвард прострелил вдоль ворот. Ярмоленко оказался первым на мяче, и из метра "расстрелял" ворота.

Затем издали пробивал Шапаренко, но не попал по воротах. Учитывая, что футболиста никто не накрывал, то можно было пробить точнее.

Во втором тайме команды играли на равных первые 15 минут, а затем "Рейнджерс" захватило контроль над матчем. Еще хуже стало, когда уставших, но создающих рисунок игры "Динамо" Пихаленка и Шапаренко поменяли на ничего не создающих Буяльского и Лонвейка.

Лишившись центра поля, "Динамо" прижалось к своим воротам и отбивалось.

На 4-й добавленной минуте "Рейнджерс" сравняли счет. Черни с правого фланга подал на ближнюю штангу, где Дессерс пробил в касание.

"Динамо" — "Рейнджерс" — 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 — Дессерс, 90+4

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко — Пихальонок (Буяльский, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаев (Брагару, 76).

"Рейнджерс": Батленд — Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз — Диоманде (Давелл, 80), Баррон (Стерлинг, 71) — Райт (Жефте, 46), Маккозленд (Черни, 60), Лоуренс — Дессерс.

Предупреждения: Тавернье, Суттар, Дессерс

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