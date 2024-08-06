Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо на последних секундах матча потеряло победу над Рейнджерс в Лиге чемпионов arrow

Динамо на последних секундах матча потеряло победу над Рейнджерс в Лиге чемпионов

6 августа 2024 23:24
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо и Рейнджерс сыграли вничью в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
Андрей Ярмоленко забил единственный мяч "Динамо". Фото: "Динамо" Киев
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В польском Люблине состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" принимало шотландский "Рейнджерс".

"Динамо" и "Рейнджерс" сыграли в ничью со счетом 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч "Динамо" — "Рейнджерс"

Матч начался с опасной атаки шотландцев на 2-й минуте. Лоурес пробил точно в Бущана и затем Дессерс на добивании снова пробил в голкипера.

"Динамо" в первом тайме контролировало ход матча, но соперник на контратаках создал больше опасных моментов.

На 37-й минуте у "Динамо" получилась стремительная атака после ошибки Йилмаза на правом фланге. Караваев отобрал мяч у соперника, обыграл еще одного игрока и пасом вывел Ваната к лицевой линии, от которой форвард прострелил вдоль ворот. Ярмоленко оказался первым на мяче, и из метра "расстрелял" ворота.

Затем издали пробивал Шапаренко, но не попал по воротах. Учитывая, что футболиста никто не накрывал, то можно было пробить точнее.

Во втором тайме команды играли на равных первые 15 минут, а затем "Рейнджерс" захватило контроль над матчем. Еще хуже стало, когда уставших, но создающих рисунок игры "Динамо" Пихаленка и Шапаренко поменяли на ничего не создающих Буяльского и Лонвейка.

Лишившись центра поля, "Динамо" прижалось к своим воротам и отбивалось.

На 4-й добавленной минуте "Рейнджерс" сравняли счет. Черни с правого фланга подал на ближнюю штангу, где Дессерс пробил в касание.

"Динамо" — "Рейнджерс" — 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 — Дессерс, 90+4

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко — Пихальонок (Буяльский, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаев (Брагару, 76).

"Рейнджерс": Батленд — Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз — Диоманде (Давелл, 80), Баррон (Стерлинг, 71) — Райт (Жефте, 46), Маккозленд (Черни, 60), Лоуренс — Дессерс.

Предупреждения: Тавернье, Суттар, Дессерс

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом". 

Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль. 

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены. 

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.

футбол Лига чемпионов Динамо Рейнджерс Глазго

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:27 Национализированная у Коломойского компания "Укрнефтебурение" возобновит добычу газа

23:24 Динамо на последних секундах матча потеряло победу над Рейнджерс в Лиге чемпионов

23:07 В Житомирской области командир воинской части заставлял подчиненных строить магазин и дом

22:49 БЭБ провело обыски в компаниях, занимающихся поставкой пищевых продуктов для Минобороны

22:48 Газсети предупредили украинцев о новых счетах — за что придется платить

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

22:48 В Украине создадут систему по работе с семьями погибших, пропавших без вести и пленных военных

22:45 АЗС обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин в Украине завтра

22:35 Во Львове увеличили тариф за вывоз мусора — в горсовете объяснили причину

22:21 Несколько сыновей у погибшего на войне воина — кто из них имеет право на отсрочку

22:19 В Мариуполе оккупанты угрожают жителям отобрать имущество — что требуют

23:27 Национализированная у Коломойского компания "Укрнефтебурение" возобновит добычу газа

23:24 Динамо на последних секундах матча потеряло победу над Рейнджерс в Лиге чемпионов

23:07 В Житомирской области командир воинской части заставлял подчиненных строить магазин и дом

22:49 БЭБ провело обыски в компаниях, занимающихся поставкой пищевых продуктов для Минобороны

22:48 Газсети предупредили украинцев о новых счетах — за что придется платить

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

22:48 В Украине создадут систему по работе с семьями погибших, пропавших без вести и пленных военных

22:45 АЗС обновили цены на топливо — сколько будет стоить бензин в Украине завтра

22:35 Во Львове увеличили тариф за вывоз мусора — в горсовете объяснили причину

22:21 Несколько сыновей у погибшего на войне воина — кто из них имеет право на отсрочку

22:19 В Мариуполе оккупанты угрожают жителям отобрать имущество — что требуют

Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Text

12:32 Нардеп ответила, при каких условиях Рада рассмотрит законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:47 Спикер Херсонской ОВА объяснил, почему люди не уезжают с временно оккупированной территории

Text

08:00 Взрывы в Киеве и новое заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявил, что около 40% экономики Украины сейчас в "тени"

Text

05:39 Жданов рассказал, какие "подъемные", денежное довольствие и бонусы получают российские военные

5 августа 2024
Text

18:39 Академгородок завалили грудами мусора после сноса МАФов — что об этом думают киевляне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине