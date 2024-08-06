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Динамо на останніх секундах матчу втратило перемогу над Рейнджерс у Лізі чемпіонів

6 серпня 2024 23:24
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо та Рейнджерс зіграли внічию у першому матчі третього раунду кваліфікації ЛЧ
Андрій Ярмоленко забив єдиний м'яч "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У польському Любліні відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" приймало шотландський "Рейнджерс".

"Динамо" та "Рейнджерс" зіграли в нічию з рахунком 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Рейнджерс"

Матч розпочався із небезпечної атаки шотландців на 2-й хвилині. Лоурес пробив точно у Бущана і потім Дессерс на добиванні знову пробив у голкіпера.

"Динамо" у першому таймі контролювало перебіг матчу, але суперник на контратаках створив більше небезпечних моментів.

На 37-й хвилині у "Динамо" вийшла стрімка атака після помилки Йілмаза на правому фланзі. Караваєв відібрав м'яч у суперника, обіграв ще одного гравця і пасом вивів Ваната до лицьової лінії, від якої форвард прострілив уздовж воріт. Ярмоленко виявився першим на м'ячі і з метра "розстріляв" ворота.

Потім здалеку пробивав Шапаренко, але не влучив у ворота. З огляду на те, що футболіста ніхто не накривав, то можна було пробити точніше.

У другому таймі команди грали на рівних перші 15 хвилин, а потім "Рейнджерс" захопило контроль над матчем. Ще гірше стало, коли втомлених, але створюючих малюнок гри "Динамо" Піхальонка і Шапаренка поміняли на Буяльського і Лонвейка, які нічого не створюють.

Втративши центр поля, "Динамо" притиснулося до своїх воріт і відбивалося.

На 4-й доданій хвилині "Рейнджерс" зрівняли рахунок. Черні з правого флангу подав на ближню штангу, де Дессерс пробив у дотик.

"Динамо" — "Рейнджерс" — 1:1

Голи: Ярмоленко, 38 — Дессерс, 90+4

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Міхавко, Вівчаренко — Пихальонок (Буяльський, 69), Бражко, Шапаренко (Лонвейк, 70) — Ярмоленко (Волошин, 77), Ванат, Кабаєв (Брагару, 76).

"Рейнджерс": Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Йилмаз — Діоманде (Давелл, 80), Баррон (Стерлінг, 71) — Райт (Жефте, 46), Маккозленд (Черні, 60), Лоуренс — Дессерс.

Попередження: Таверньє, Суттар, Дессерс

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