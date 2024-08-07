Шовковський про нічию Динамо з Рейнджерс у Лізі чемпіонів

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

В матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграло в нічию проти "Рейнджерс" (1:1). Після матчу головний тренер українського клубу Олександр Шовковський розповів, чому не вдалося перемогти.

Коментарі Шовковського щодо матчу опублікувала пресслужба "Динамо".

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За словами головного тренера, вони засмучені через упущену перемогу на останніх хвилинах. При цьому команда розуміла, що доля протистояння буде вирішуватися у Глазго.

Матч у Польщі тренер вважає лише першим таймом. До другого команда готуватиметься через матч чемпіонату України, 9 серпня.

"У футбол грало дві команди, одна намагалася втримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього, тим більше, що основна загроза була саме від флангових атак суперника. Ми мали діяти в окремих моментах матчу більш впевнено, але припускалися помилок. Будемо дивитися відео і розбиратися. Недостатня кількість матчів такого високого рівня, безумовно, є негативним уроком для нас", — скзав Шовковський.

У наступному матчі головний тренер пообіцяв зробити ротацію в складі, оскільки команду чекає ще виїзд в чемпіонаті.

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