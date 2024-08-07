Шовковський про нічию Динамо з Рейнджерс у Лізі чемпіонів

У команди недостатньо матчів топрівня — Шовковський про втрачену перемогу Динамо
В матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграло в нічию проти "Рейнджерс" (1:1). Після матчу головний тренер українського клубу Олександр Шовковський розповів, чому не вдалося перемогти.
Коментарі Шовковського щодо матчу опублікувала пресслужба "Динамо".
Реакція Шовковського на поразку
За словами головного тренера, вони засмучені через упущену перемогу на останніх хвилинах. При цьому команда розуміла, що доля протистояння буде вирішуватися у Глазго.
Матч у Польщі тренер вважає лише першим таймом. До другого команда готуватиметься через матч чемпіонату України, 9 серпня.
"У футбол грало дві команди, одна намагалася втримати результат, розраховуючи на швидкі контратаки. І у нас були можливості для цього, тим більше, що основна загроза була саме від флангових атак суперника. Ми мали діяти в окремих моментах матчу більш впевнено, але припускалися помилок. Будемо дивитися відео і розбиратися. Недостатня кількість матчів такого високого рівня, безумовно, є негативним уроком для нас", — скзав Шовковський.
У наступному матчі головний тренер пообіцяв зробити ротацію в складі, оскільки команду чекає ще виїзд в чемпіонаті.
Нагадаємо, Лунін піде з "Реала" проти своєї волі — клуб хоче позбутися українця.
Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".
Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.
Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени.
Скандал у Парижі — олімпійський чемпіон Чеккон змушений ночувати на вулиці.
Читайте Новини.LIVE!